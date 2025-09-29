Rettenetes felvételek a bíróságon: így ütötte-verte a német Antifa aktivista, az ártatlan áldozatait Budapesten + videó

Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.