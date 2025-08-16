Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni

Megosztás itt:

Sokkoló támadás történt a közelmúltban a szolnoki Vegyiművek lakótelepen: egy részeg nyugdíjas férfi a játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, és erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta – számolt be az esetről a TV2 hírműsora, a Tények.

Az áldozat a születésnapját ünnepelte ismerősei társaságában, ahol a részeg támadó is jelen volt. A férfit többen haza akarták kísérni, ám útközben, a játszótér mellett rátámadt a nőre.

A nő segítségért kiabált, de először senki nem reagált.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!