Repült a korrupt tisztviselő a Belügyminisztériumból

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA 6:30 - VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT ÉS KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉGET AZ ELIOS-ÜGYBEN VENDÉG: HARANGOZÓ TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP 6:40 - CSÜTÖRTÖKÖN FOLYTATÓDIK AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK SZTRÁJKJA VENDÉG: BOROS PÉTERNÉ ELNÖK, MKKSZ 8:30 PERONON: JAKAB PÉTER, A JOBBIK SZÓVIVÕJE MEGNEVEZTE AZ ELIOS-ÜGY FÕSZEREPLÕIT AZ UNIÓ CSALÁS ELLENI HIVATALA. MAGYAR BÁLINT: A SZAKIRODALOM KORRUPCIÓS BRÓKEREKNEK NEVEZI AZ OLYAN CÉGEKET, AMELYEKKEL TIBORCZ ISTVÁN ÖSSZEFOGOTT EGYENESEN. LEÜVÖLTÖTTE ZALAEGERSZEGI PÁRTTÁRSAIT A TÉRSÉG FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE AZ ELIOS-ÜGY MIATT. VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI AZ ELIOS-ÜGYBEN AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD. A BUDAPESTI SZABADSÁG TÉRRE SZERVEZ TÜNTETÉST A TIBORCZ-ÜGY MIATT A MOMENTUM. FIDESZ: A MODERN KOR TALÁRT ÖLTÕ ZSOLDOSAI IGYEKEZNEK BEAVATKOZNI A MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBA. A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT KÖVETELI AZ LMP. A MAGYAR ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ CÉG IS CÁFOLJA ORBÁN VIKTOR BEJELENTÉSÉT A KIZÁRÓLAGOS ROMÁNIAI FÖLDGÁZ-IMPORTRÓL. KÖZÖSSÉGI OLDALÁN DICSEKEDETT ALMAOSZTÓ AKCIÓJÁVAL A MISKOLCI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, HUBAY GYÖRGY. ROGÁN ANTAL BIZALMASA, ÉS EGY FIDELITASOS IS BEKERÜLT A BUDAPEST BANK VEZETÉSÉBE - 24.HU. LIBERÁLISOK: 143 MILLIÓRA KELLENE BÜNTETNI A FIDESZT ÓRIÁSPLAKÁTJAI MIATT. A DK FELSZÓLÍTJA ÁDER JÁNOST, HOGY CSATLAKOZZON A KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY MEGVONNÁ A SZAVAZATI JOGOT A HATÁRON TÚLI MAGYAROKTÓL. EGY NAPPAL A JOBBIK ELNÖKÉNEK FELSZÓLÍTÁSA UTÁN ORBÁN VIKTOR IS ALÁÍRTA A KISEBBSÉGI JOGOKAT BIZTOSÍTÓ EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉST. AZ INFLÁCIÓ MELLETT A REÁL-BÉREKHEZ, ÉS A NYUGDÍJASOKRA JELLEMZÕ FOGYASZTÓI KOSÁRHOZ KÖTNÉ A NYUGDÍJAK EMELÉSÉT A JOBBIK. SZAKSZERVEZET: CSÜTÖRTÖKÖN FOLYTATÓDIK AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK SZTRÁJKJA. AZ OSZTRÁK LIBERÁLISOKKAL KÖZÖSEN LÉP FEL A MOMENTUM, HOGY AZ AUSZTRIÁBAN DOLGOZÓ MAGYAR VENDÉGMUNKÁSOK CSALÁDI PÓTLÉKA NE CSÖKKENJEN. LEMONDOTT AZ OXFAM VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESE, MERT A BRIT SEGÉLYSZERVEZET ADOMÁNYAIBÓL PROSTITUÁLTAKRA IS KÖLTÖTTEK. A ROMÁN PARLAMENT VÁLASZTÁSI CSALÁS MIATT MEGKÉRDÕJELEZTE A 2009-ES ELNÖKVÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT. ZÁGRÁBI AMERIKAI NAGYKÖVET: HIBA VOLNA, HA AZ OROSZOK VENNÉK MEG A HORVÁT OLAJIPARI VÁLLALATOT, AZ INA-T. MEGTALÁLTÁK A VASÁRNAP LEZUHANT OROSZ UTASSZÁLLÍTÓ MINDKÉT FEKETE DOBOZÁT. TÁMADÁSOKRA SZÓLÍTOTTA FEL HARCOSAIT AZ EGYIPTOMI ELNÖKVÁLASZTÁSON AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZETÉNEK EGYIPTOMI ÁGA. ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKÉNT ÉRKEZETT UKRAJNÁBA, EZÉRT MENEDÉKKÉRELME ELUTASÍTÁSA UTÁN KITOLONCOLTÁK LENGYELORSZÁGBA A VOLT GRÚZ ELNÖKÖT. OROSZLÁNOK MARTAK HALÁLRA EGY ORVVADÁSZATTAL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT DÉL-AFRIKÁBAN. IRAKI TISZTSÉGVISELÕ: AZ ISZLÁM ÁLLAM VEZETÕJÉT EGY SZÍRIAI KÓRHÁZBAN KEZELIK. ÕRIZETBE VETTÉK AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET EGYIK FELTÉTELEZETT, MAROKKÓI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ TAGJÁT BULGÁRIÁBAN. PAUL MCCARTNEY-VAL MEGOSZTVA NYERTE AZ IDEI WOLF-DÍJ MÛVÉSZETI KATEGÓRIÁJÁT FISCHER ÁDÁM. VADÁSZBALESETBEN MEGHALT EGY 48 ÉVES HAJTÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI HAJÓSON. A SZÁNTÓFÖLDRE HAJTOTT, TÖBBSZÖR MEGPÖRDÜLT EGY GÉPKOCSI LOVÁSZPATONÁNÁL, AZ AUTÓ VEZETÕJÉT ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSÉKKEL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MÁRCIUSBAN IDÉZHETI BÍRÓSÁG ELÉ AZ ÉRINTETT ORSZÁGOKAT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT A MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉG MIATT.