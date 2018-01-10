2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Republikon: Csak a Jobbik erősödött

Hír TV

2018. január 10., szerda 10:33, frissítve: szerda 10:37

Nem változott a kormánypártok támogatottsága, ugyanakkor erősödött a Jobbik a Republikon Intézet legfrissebb felmérése szerint.
Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

Hír TVCsökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

A decemberi adatok alapján a biztos pártválasztók körében a Fidesz–KDNP továbbra is 57 százalékon áll, míg a Jobbiknak a novemberi 13 százalékról 16 százalékra bővült a támogatói bázisa. Az MSZP változatlanul 11 százalékos, míg az LMP-nek és a Demokratikus Koalíciónak a novemberi 6-ról 5 százalékra csökkent a támogatottsága.

Hír TVvissza a címlapra
JobbiktámogatottságRepublikon Intézet

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Börtönbe megy Geréb Ágnes

2

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

3

Hír TV

Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

4

Hír TV

Karácsony: Nekem könyörögnek a fideszesek

5

Hír TV

Főpróba

6

Hír TV

„Három hónappal a választások előtt vágott pofán minket a Fidesz”