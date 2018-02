Reptéri lopások: újabb személyeket vonhatnak felelősségre

Az elmúlt hetekben számos utas jelentette, hogy kifosztották a poggyászát, emiatt többen veszik igénybe a biztonsági csomagolást az utazás előtt.

„Az utasok kérdezgetik, hogy tényleg belenyúlnak-e a csomagba. (…) Látszik a forgalmukon is, hogy komolyan veszik az emberek, azóta többen csomagolnak” – közölte a fóliázócég egyik dolgozója, Kaposvári Zoltán

– Olvastam a sajtóban, hogy sok probléma van most Ferihegyen, nem akartam kockáztatni.

– Korábban volt rossz tapasztalata?

– Eddig nem, nem is nagyon szoktam egyébként fóliázni, de úgy éreztem, hogy most ez a biztonságos – mondta el utazó, Erdei Balázs.