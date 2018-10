Repkednek a főpolgármester-jelölt nevek ellenzéki oldalon

Egyre több nevet dobnak be az ellenzéki oldalon lehetséges főpolgármester-jelöltnek. A szocialistáknak több indulója is lenne egy esetleges előválasztásra, míg Liberálisok Sermer Ádámot nevezték meg kihívónak. Puzsér Róbertet több párt is támogathatja, róla Tarlós István azt mondta, hogy a saját területén tehetséges, de a városvezetés más szakma.