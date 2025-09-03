Rentingo: az Otthon Start program hatására szűkült az albérletkeresők tábora Budapesten

Megosztás itt:

Ezzel szemben a bérbeadók továbbra is próbálták tartani az áraikat, átlagosan 254 ezer forintért hirdették kiadó lakásukat a fővárosban. Emiatt a piac erőteljesen kettészakadt, az árolló pedig olyan szélesre nyílt, amire 2022 szeptemberében volt utoljára példa.

A bérbeadási platform szerint a kereslet visszaesésének egyértelmű oka a szeptemberben induló Otthon Start program. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel komoly lehetőséget jelent azoknak a bérlőknek, akik rendelkeznek megfelelő megtakarítással a szükséges önerőhöz, illetve stabil, magasabb jövedelemmel a hitelképességhez. Mivel ők szeretnék kihasználni a kedvezményes hitelt, inkább kivárnak, így első körben épp az a réteg esett ki a keresleti oldalról, akik az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandóak voltak megfizetni. Hiányuk a piacról ezért az átlagos keresleti szint drasztikus visszaesését eredményezte.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Otthon Start programban megvalósuló vásárlások jelentős része befektetési céllal történhet majd, ezek az ingatlanok pedig előbb-utóbb a bérlakáspiacon jelennek meg. Amennyiben ez bekövetkezik, a bővülő kínálat nehezítheti a bérbeadók helyzetét a bérletidíj-emelésben, a kínálati átlagár így idén várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki szintet - ismertette a Rentingo.

Forrás: MTI

