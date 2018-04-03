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Rengetegen szeretnének ingyenes wifit

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2018. április 3., kedd 07:24

Pár nap alatt közel 200 település regisztrált az ingyenes közterületi wifi-pontok létesítését támogató uniós programra - írja a Világgazdaság.

A települések közösségi wifihálózatának kiépítését európai szinten 120 millió eurónyi uniós forrás segíti. A magyar érdeklődők köre széles: fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak. A két legaktívabb megye Baranya és Pest, a jelentkezők mintegy harmada ebből a két térségből kerül ki.

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