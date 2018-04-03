Rengetegen szeretnének ingyenes wifit

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - PERT INDÍT KÖVÉR LÁSZLÓ ELLEN, ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ LMP
VENDÉG: KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ, LMP
6:40 - ÁLLAMI FELÜGYELET ALÁ VONNÁ A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁST A JOBBIK
VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK
8:30 - PERON. VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT
VISSZALÉP FEKETE-GYÕR ANDRÁS, A MOMENTUM ELNÖKE BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJELÖLTJE JAVÁRA.
KARÁCSONY GERGELY: AZ ELKÖVETKEZÕ KÉT NAPBAN 95% AZ ESÉLYE ANNAK, HOGY FONTOS KÖRZETEKBEN ÉRDEMI BEJELENTÉSEK LESZNEK A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL.
KÚRIA: JOGSÉRTÕ ORBÁN VIKTOR "NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSÕ" FELIRATÚ PLAKÁTJA.
AMENNYIBEN SIKERÜL IGAZOLNI, HOGY A FIDESZ KAMPÁNYA ORSZÁGOS, AKKOR AZ ÖSSZES ORBÁN-PLAKÁTOT EL KELL TÁVOLÍTANIUK.
ELISMERTE ROGÁN ANTAL, HOGY TUDATOSAN DUGJÁK EL ORBÁNT A KRITIKUS SAJTÓ ELÕL AZ ORSZÁGJÁRÁSA SORÁN.
NÉMET LAP: ORBÁNRA AKÁR BÖRTÖN IS VÁRHAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST.
OSZTRÁK LAP: "ORBÁN A FOCI ÉS AZ OLIGARCHÁK KIRÁLYA".
A 4 ÉVVEL EZELÕTTIHEZ KÉPEST KÉTSZER ANNYIAN, TÖBB MINT 58 EZREN SZAVAZHATNAK A KÜLKÉPVISELETEKEN.
LMP: A FIDESZ TELJESEN LEÉPÍTETTE A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKAT.
REPUBLIKON INTÉZET: A FIDESZ-SZAVAZÓK NEGYEDE SZERINT NÕTT A KORRUPCIÓ 2010 ÓTA.
NEM ADNAK SZÁMLÁT A NAV-ELNÖK, TÁLLAI ANDRÁS MEZÕKÖVESDI STADIONJÁBAN.
FELJELENTÉST TETT VONA GÁBOR, MERT EGY FÉRFI EGY DRÓNNAL FELVÉTELEKET KÉSZÍTETT AZ OTTHONÁNÁL HÚSVÉT HÉTFÕN.
SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER SZERINT NEM OROSZORSZÁGTÓL FÜGG, HOGY MILYEN MESSZIRE MEHET EL A DIPLOMATÁK KÖLCSÖNÖS KIUTASÍTÁSA.
SZAKSZERÛ KIVITELEZÉSRE ENGED KÖVETKEZTETNI A KILINCSRE KENT IDEGMÉREG.
A BRITEK SZERINT KEVÉS AZ ESÉLYE, HOGY A KREML BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL TÖRTÉNT VOLNA A SZKRIPAL-MERÉNYLET.
HIVATALBA LÉPETT DUNJA MIJATOVIC, AZ EURÓPA TANÁCS ÚJ EMBERI JOGI BIZTOSA.
TÖBB MINT SZÁZ HATÁRON TÚLI, VAJDASÁGI TELEPÜLÉSEN IS AZ ELIOS TELEPÍTI A KÖZTÉRI LED-LÁMPÁKAT.
BÛNVÁDI ELJÁRÁST INDÍT A ROMÁN LEGFÕBB ÜGYÉSZ AZ 1989-ES FORRADALOM ÜGYÉBEN HÁROM AKKORI MEGHATÁROZÓ VEZETÕ ELLEN.
KATALÁNOK TÜNTETTEK BERLINBEN A VOLT KATALÁN ELNÖK, CARLES PUIGDEMONT SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT.
LETARTÓZTATÁSI PARANCSOT ADOTT KI AZ ISZTAMBULI BÍRÓSÁG AZ EGYIK TÖRÖK KORMÁNYKRITIKUS NAPILAP KORÁBBI FÕSZERKESZTÕJE ELLEN.
ÚJRAVÁLASZTOTTÁK A SZAVAZATOK 97%-ÁVAL ABDEL FATTÁH ESZ-SZÍSZI EGYIPTOMI ELNÖKÖT.
KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK LEGKEVESEBB 48 AFGÁN KÖZÉPISKOLÁS LÁNYT, CSOPORTOS MÉRGEZÉSRE GYANAKSZANAK.
KÍNA IS IMPORTVÁMOKAT VETETT KI TÖBB AMERIKAI TERMÉKRE, VÁLASZUL A MÁRCIUS VÉGÉN BEVEZETETT AMERIKAI IMPORTVÁMOKRA.
MEGKEZDÕDÖTT A SZÍRIAI LÁZADÓCSOPORT FEGYVERESEINEK EVAKUÁLÁSA KELET-GÚTA UTOLSÓ LÁZADÓ KÉZEN LÉVÕ ÖVEZETÉBÕL.
TIZENNYOLC EMBER MEGHALT, MIUTÁN EGY NIGÉRIAI LAKTANYÁNÁL FELTEHETÕEN AZ EGYIK ISZLAMISTA CSOPORT FEGYVERESEI LÖVÖLDÖZNI KEZDTEK.
EGY KERESZTÉNY CSALÁD NÉGY TAGJÁT MÉSZÁROLTÁK LE PAKISZTÁNBAN, A RENDÕRSÉG SZERINT TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT.
NYOLCVANEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT WINNIE MANDELA, AZ APARTHEID ELLENI KÜZDELEM HARCOSA.
BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA GYÕR FELÉ VEZETÕ OLDALÁT MOCSA KÖZELÉBEN.
AUTÓS GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST AZ 5-ÖS SZÁMÚ FÕÚTON, HERNÁD KÜLTERÜLETÉN.
KERÍTÉSNEK ÜTKÖZÖTT, ÉS KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY AUTÓ NYÍRLUGOSON, A BALESETET OKOZÓ FÉRFI ELHAGYTA A HELYSZÍNT.
ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI KAZINCBARCIKÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
AZ EGYIK HASZNÁLATON KÍVÜLI VASÚTI PÁLYÁN TALÁLTAK RÁ EGY FÉRFI HOLTTESTÉRE NYÍREGYHÁZÁN, EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZNAK.