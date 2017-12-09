2017. december 9.,
szombat, Natália napja

Rengeteg pénzt kerestek a letelepedési kötvényekkel

Hír TV

2017. december 9., szombat 07:59, frissítve: szombat 08:03

Rekordbevételre, összesen 165 milliárd forintra tettek szert a letelepedési kötvény-üzletben részt vevő Fidesz-közeli érdekkörök - a Magyar Nemzet számításai szerint.
Hír TVvissza a címlapra
letelepedési kötvényFidesz

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

A Hír TV-ből üzent Vona Gábor Orbán Viktornak

2

Hír TV

„Orbán egy inkompetens, primitív ember”

3

Hír TV

Harmincfajta Sauska villányi vörösbort vontak ki a forgalomból

4

Hír TV

Sorossal vacsorázott Orbán Viktor

5

Hír TV

Ónodi-Szűcs: Minden szakdolgozó megkapta az emelést

6

Hír TV

660 millióra büntették a Jobbikot