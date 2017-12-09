Rengeteg pénzt kerestek a letelepedési kötvényekkel

VONA GÁBOR: A JOBBIK KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉST INDÍT ÉS EGY KIÁLTVÁNYBAN A NEMZETKÖZI KÖZVÉLEMÉNY TÁMOGATÁSÁT KÉRI AZ ÁSZ JELENTÉSTERVEZETE MIATT.
FINANCIAL TIMES: A JOBBIK ESETLEGES VÁLASZTÁSI BOJKOTTJA KÉRDÉSEKET VETNE FEL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK LEGITIMITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.
MSZP: A VÁROSVEZETÉS KÜLDJE VISSZA ÉS JAVÍTTASSA KI A 3-AS METRÓ KÖZELMÚLTBAN FELÚJÍTOTT, DE SZERINTÜK MÁR ROZSDÁSODÓ "RONCSSZERELVÉNYEIT".
ÖSSZESEN 165 MRD FT-RA TETTEK SZERT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY-ÜZLETBEN RÉSZT VEVÕ FIDESZ-KÖZELI OFFSHORE CÉGEK - ÍRJA A MAGYAR NEMZET.
AZ LMP FELOLDANÁ A SOROS-HÁLÓZATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK TITKOSÍTÁSÁT.
MISKOLCON JANUÁRTÓL NÉGYZETMÉTERENKÉNT 12 EZER FT ÉPÍTMÉNYADÓT KELL FIZETNIE AZ ÓRIÁSPLAKÁTOK TULAJDONOSAINAK AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE.
A JOBBIK SZERINT A FIDESZES VÁROSVEZETÉS A PLAKÁTKAMPÁNYUKAT AKARJA ELLEHETETLENÍTENI, DE A DÖNTÉSSEL A TÁRSASHÁZAK LAKÓINAK ZSEBÉBÕL IS SZÁZEZREKET VESZNEK KI.
AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN 352 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÚJUL A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDELÕINTÉZET.
PÁRATLAN EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST ENGED A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY JELENTETTE KI VARGA MIHÁLY.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: BÁRMELYIK PILLANATBAN ÖSSZEOMOLHAT A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS, A MENTÕSZOLGÁLAT A MÛKÖDÕKÉPESSÉGE HATÁRÁN VAN.
INDULNAK A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI MUNKÁLATAI JELENTETTE BE TARLÓS ISTVÁN.
SEGÉLYHITELT AJÁNL A SRÍ LANKA-I DEMOKRATIKUS SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGNAK A MAGYAR KORMÁNY MAGYAR KÖZLÖNY.
KIKÖLTÖZIK A FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM A KOSSUTH TÉRI ÉPÜLETBÕL ÉS A TÁRCA LEGALÁBB 2022-IG BÉRELT IRODÁKBAN MÛKÖDIK, MIVEL A JELENLEGI HELYET FELÚJÍTJÁK - MAGYAR KÖZLÖNY.
A ZÁVECZ RESEARCH FRISS KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSA SZERINT, A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 52%, JOBBIK 19%, MSZP 11%, LMP 9%, DK 5% - MAGYAR NEMZET.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT RENDELT EL KALIFORNIÁBAN AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT AZ AMERIKAI ELNÖK.
NYUGALOMRA ÉS HIGGADTSÁGRA SZÓLÍTOTT DONALD TRUMP AZT KÖVETÕEN, HOGY KORÁBBAN BEJELENTETTE, JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT ISMERI EL.
LÉGICSAPÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE A GÁZAI ÖVEZETBEN AZ IZRAELI LÉGIERÕ. A TÁMADÁSOK CÉLPONTJA EGY FEGYVER ÖSSZESZERELÕ ÜZEM ÉS EGY LÕSZERRAKTÁR VOLT.
HALÁLOS ÁLDOZATOKRÓL EGYELÕRE NEM ÉRKEZETT HÍR, DE LEGKEVESEBB HUSZONÖTEN MEGSEBESÜLTEK.
REX TILLERSON: FELTEHETÕEN KÉT ÉVEN BELÜL MÉG NEM KÖLTÖZIK AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG TEL AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
ÉHSÉGSZTRÁJKOT KEZDETT SZOMBATRA VIRRADÓRA A FOGDÁBAN MIHEIL SZAAKASVILI, AKI AZ ELMÚLT ÉVEKBEN UKRAJNÁBAN POLITIZÁLT, ÉS AZ ELLENZÉK VEZÉRALAKJÁVÁ VÁLT.
NIKKI HALEY: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS HITELES KÖZVETÍTÕ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTT.
A LENGYEL ALSÓHÁZ MEGSZAVAZTA A BRÜSSZEL ÁLTAL ELÕZETESEN KIFOGÁSOLT TÖRVÉNYT A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRÓL.
VELENCEI BIZOTTSÁG: KOMOLY KOCKÁZATOT JELENTENEK A LENGYEL IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EGÉSZÉRE A VARSÓ ÁLTAL JAVASOLT BÍRÓSÁGI REFORMOK.
OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MOSZKVA KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNY FENNTARTÁSÁRÓL.
SZERGEJ LAVROV: WASHINGTON ÚGY TESZ, MINTHA SZÁNDÉKOSAN KI AKARNÁ PROVOKÁLNI PHENJAN RAKÉTAKÍSÉRLETEIT.
AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT.
ENSZ: CSAKNEM 650 EZER ROHINGJA ÉRKEZETT BANGLADESBE AUGUSZTUS VÉGE ÓTA.
ÁTSZAKÍTOTTA A SZALAGKORLÁTOT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT EGY KAMION AZ M6-OS AUTÓPÁLYÁN, PAKS KÖZELÉBEN, A 105-ÖS KILOMÉTERNÉL.
BKK: DEMONSTRÁCIÓ MIATT LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT ÉS KÖRNYÉKÉT SZOMBAT DÉLUTÁN.
VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT.
AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT.
VÁDAT EMELTEK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN, AZ ELKÖVETÕ AKÁR ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ.
BÁZISOLAJJAL ÜZLETELÕ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV; A GYANÚSÍTOTTAK 260 MILLIÓ FORINT JÖVEDÉKI ADÓT NEM FIZETTEK MEG AZ ÁLLAMNAK.