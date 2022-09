Rengeteg kórházat bezárna Gyurcsányék árnyékminisztere

Megosztás itt:

Kórházbezárásokkal kampányolt a baloldal az elmúlt hónapokban. A DK egészségügyi szakpolitikusa korábban az ATV-n jelezte, hogy sokkalja a kórházak számát és drasztikusan csökkentené azt. Komáromi Zoltán kifejtette: jó néhány egészségügyi ellátást, például érsebészeti beavatkozások elvégzését csak megyei kórházakban látna jónak.

A politikus már a kampányban is elszólta magát, hogy a baloldal az egészségügy centralizálására készül. Akkor kijelentette: a szakembereket néhány központba tömörítenék, vagyis számos vidéki kórházat és osztályt megszüntetnének.

Az Origo arra is emlékeztet: az álhírgyártásból Komáromi Zoltán is kivette a részét a koronavírus járvány idején is, amikor a keleti vakcinák ellen kampányolt.

A dk-s háziorvos olyan kijelentéseket tett, amelyek megingathatták az emberek vakcinába vetett bizalmát.