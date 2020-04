Rendszerváltás utáni első ülésére emlékezik az Országgyűlés

Az elmúlt napokban több mint százzal nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A kórházban ápolt betegek közel harmada az idős otthonokból került ki – közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: az ország 18 idős otthonának összesen 386 gondozottja pozitív beteg, közülük csaknem háromszázan részesülnek kórházi ellátásban. Karácsony Gergelynek tisztáznia kell, hogy a fővárosban a Pesti útin kívül van e még olyan idősotthon, ahol nincs orvosi ellátás - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán. Mindeddig nem válaszolt a Pesti úti idősotthonban történtekkel kapcsolatban a kormánypártok által feltett kérdésekre Karácsony Gergely főpolgármester - jelezte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja a Magyar Nemzet. A napilap arról ír, hogy a főpolgármester emellett a járványra hivatkozva évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, illetve növeli a Főpolgármesteri hivatal létszámát is. Egyetlen idősotthont sem hagyott magára a kormány - mondta a szociális államtitkár a Magyar Nemzetnek. Négynapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő két hétben. A képviselők hétfőn a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos újabb azonnali kérdéseket tesznek fel a kormánynak, kedden pedig nyolc előterjesztésről tartanak általános vitát. Tönkretette Varju László az újpestieknek szánt maszkokat. A DK-s országgyűlési képviselő kesztyű nélkül, az orrát nem eltakaró maszkban csomagolta borítékba az egyszer használatos egészségügyi maszkokat. Hatmillió maszk és hárommillió kesztyű érkezett Kínából Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar katonák is aktívan részt vesznek a járvány elleni védekezésben - hangsúlyozta Ruszin Romulusz, a Honvédelmi operatív törzs vezetőhelyettese. Megdöbbentő, hogy a járvány közepette is politikai akciókat űz a „balliberális elkötelezettségű" Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, és nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A PDSZ mellett a Soros-hálózathoz köthető Társaság a Szabadságjogokért is az érettségi ellen uszítja a pedagógusokat és a diákokat. A Fidesz szavazóit sértegeti az MSZP és az SZDSZ egykori kampánytanácsadója a Népszavában megjelent cikkben. Bruck Gábor szerint a Fidesz szavazói primitívek, szűklátókörűek, és idegengyűlölő vidékiek. Idén nem lesz nyári zárva tartás a XII. kerület óvodáiban és bölcsődéiben. A Hegyvidéki Önkormányzat közleményében azt írja: ezzel is segíteni szeretnék azokat a szülőket, akik a járvány miatt kényszerből már kivették az éves szabadságukat. Kutatás-fejlesztést segítő tagországi programokat hagyott jóvá az Európai Bizottság, köztük azt a magyar csomagot, amelynek keretében a szektor dolgozói 31,5 milliárd forint összegű bértámogatást kapnak. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 243 710-et, miközben világszerte 154 215-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 569 559-en épültek fel a betegségből. Ukrajnában szombatra, egy nap alatt az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma 444 új esettel 5106-ra emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb halálos áldozattal 133-ra. Romániában először emelkedett húsz százalék fölé a gyógyultnak nyilvánított, koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak aránya, és először haladta meg a kétszázat a kórházat gyógyultan elhagyók száma 24 óra leforgása alatt. A szlovén kormány május elseje után megvizsgálja és az aktuális járványügyi helyzet függvényében dönt arról, hogy az érettségi előtt álló diákok visszatérhetnek-e az iskolákba - közölte Simone Kustec szlovén oktatási miniszter. Olaszországban egy hét óta először ötszáz alá csökkent a koronavírus-fertőzés egy nap alatt szedett halálos áldozatainak száma, eddig több mint 23 ezren haltak meg a járványban. Olaszország még nem döntött a gazdaság újraindításáról, miközben az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a több mint egy hónapja tartó óvintézkedések csak ellaposították a járványgörbét, az új koronavírust azonban nem tüntették el. Spanyolországban meghaladta a 20 ezret az új típusú koronavírus által okozott betegség következtében elhunytak száma. A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a parlamentnél az új típusú koronavírus miatt március 15-én bevezetett szükségállapot meghosszabbítását - jelentette be a spanyol miniszterelnök. Franciaországban az elmúlt 24 órában 642-vel 19 323-ra emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak száma az előző napi 761 után. Átlépte a 15 ezret az új koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. New York államban már laposodik az új típusú koronavírus-járvány terjedésének görbéje - közölte Andrew Cuomo kormányzó, míg Rhode Island kormányzója, Gina Raimondo arról számolt be, hogy ott csak április végén, május elején várható a tetőzés. Egyes tagállamok már a következő napokban enyhítenek a kijárási korlátozásokon - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra azt a férfit, aki a koronavírus-járvány ürügyén több idős embert becsapott és kifosztott társával, a nőt pedig négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték. BRFK: Elfogták a Bajza utcai pénteki gyilkosság feltételezett elkövetőjét, egy 41 éves nőt. Lezárult a nyomozás a dávodi gyilkosság ügyében: a gyanú szerint egy helyi asszony tavaly nyáron megölte az élettársát, majd a holttestet elásta a házuk udvarában - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Kötelező lesz maszkot viselni a fővárosi tömegközlekedési eszközökön - a szigorítást, amely április 27-től lép életbe, Karácsony Gergely rendelte el. Logikátlan, hogy járványhelyzetben 10 nap késleltetéssel, hoz meg döntéseket Karácsony Gergely - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Amennyiben addig nem fejlesztik ki a koronavírus elleni vakcinát, a tokiói olimpia és paralimpia 2021-es rendezése sem reális - véli az Edinburgh-i Egyetem közegészségügyi professzora, Devi Sridhar. Török Zoltán ügyvezető szerint a Sopron Basket női kosárlabdaklub nem tudja ott folytatni, ahol az elmúlt években tartott és a jelenlegi helyzetben az Euroliga-szereplés is veszélybe kerülhet. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Szoboszlai Dominik az olasz élvonalba szerződik.