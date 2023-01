Rendszeresen bántalmaztak egy 5 éves gyermeket az újpesti gyermekotthonban

Megosztás itt:

Egyebek mellett azt állítja, hogy hiába értesítették szakmai vezetőjüket az abúzusról, az nem intézkedett, sőt megpróbálta eltussolni az ügyet. Így a hatóságok csaknem egy hónappal az eset után kezdték el vizsgálni az ügyet.

A gyermekotthon egyik dolgozója levélben kért segítséget a Célpont stábjától, mert az intézményben molesztáltak egy ötéves kislányt és állítása szerint az ügyet el akarták tusolni.

A baloldali önkormányzat sem lépett időben - pedig az ő hatáskörükbe tartozik az Aranyhíd Gyermekek átmeneti otthona - erről már a kerület fideszes önkormányzati képviselője beszélt Célpont című műsorunknak.

Ilyen súlyú bántalmazás esetén azonnal a jelzőrendszer résztvevőihez kell fordulni, azaz a gyámügyi hatósághoz, a rendőrséghez, és ebben az esetben orvost is kellett volna hívni, majd később pszichiátriai ellátásban kellett volna részesíteni nemcsak a sértettet, hanem az elkövetőket is, hisz ők is fiatalkorúak.