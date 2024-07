Rendőrség segíti a strandok biztonságát + videó

A rendőrök mellett a fürdők is fokozottan figyelnek a biztonságra. Az egyenruhások munkáját külső őrző-védő társaság is kiegészíti.

Rétvári Bence államtitkár, Belügyminisztérium: "Fontos, hogy amikor a strandra megy valaki, hogy tényleg önfeledt legyen a nyaralás végig, és az értéktárgyaira ügyeljen a strandon most már szinte mindenhol van érték megőrző, a pénztárcát, az igazolványt, a mobiltelefonokat ami több százezer forint értékű is lehet, fontos, hogy oda tegyük el hiszen a törölköző széf nem védi meg."

Rétvári Bence államtitkár, Belügyminisztérium: "A rendőrség is mindig készül a nyári időszakra. A rendőrség az iskolaőrök segítségével is igyekszik minél több helyen ott lenni. Ilyenkor a strandokon sokkal intenzívebb a rendőri jelenlét."

