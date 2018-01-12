2018. január 13.,
szombat, Veronika napja

Rendőröket nézhettek migránsnak Cegléden

Hír TV

2018. január 12., péntek 20:16, frissítve: péntek 22:21

Szaúdi rendőröket nézhettek migránsnak Cegléden múlt hétvégén, amikor többen is betelefonáltak a rendőrségre – írja a Budapest Beacon helyi és rendőrségi forrásokra hivatkozva.
Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden

Hír TVArab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden

A lap szerint a 12 fős csoport továbbképzésre érkezett Magyarországra, hogy megismerjék a német juhászkutyák kiképzési módszereit. A lap információit a ceglédi rendőrkapitány sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. Korábban más településen is előfordult, hogy a temetőben összegyűlt tömeget vagy önkéntes diákokat néztek menekülteknek.

Hír TVvissza a címlapra
Ceglédmigránsok

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Börtönbe megy Geréb Ágnes

2

Hír TV

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

3

Hír TV

Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

4

Hír TV

Főpróba

5

Hír TV

Nyikos: Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés

6

Hír TV

Kovács elszólta magát: milliárdokkal támogatja a kormány a Fidesz kampányát