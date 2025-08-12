Rendőri autókezelés: elvétel, visszatartás vagy lefoglalás?

Megosztás itt:

Az Országos Rendőr-főkapitányság elmondta: a rendőrség lefoglalhat egy autót, ha az bűncselekményhez kapcsolódik. Ez lehet bizonyíték, a bűncselekmény tárgya vagy olyan vagyon, amelyet későbbi elkobzás vagy kártérítés biztosítására tartanak vissza – írja a Baon. Tipikus eset, ha a jármű lopott, meghamisították az alvázszámát, bűncselekményhez használták, vagy külföldön körözik. Ilyenkor a kocsi zárt telephelyre kerül, és csak akkor adják vissza, ha az ok megszűnik – ez akár hónapokig is eltarthat.

Helyszíni elvétel: amikor a jármű veszélyes

Ha egy balesetben a jármű kormányműve, futóműve vagy váza úgy sérül, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a helyszínen bevonhatja a forgalmi engedélyt és megtilthatja a továbbhaladást. Az elszállításról ilyenkor a tulajdonos vagy a sofőr gondoskodik. Ha ez nem történik meg, a jármű zárt telephelyre kerül, és a rendőrség három napon belül értesíti a jogosultat.

