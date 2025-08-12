Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 12. Kedd Klára napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rendőri autókezelés: elvétel, visszatartás vagy lefoglalás?

2025. augusztus 12., kedd 10:54 | Magyar Nemzet
rendőr autó

Lopott autó, baleset vagy bírság – a rendőrök többféle okból vihetik el a járművet, de az eljárás típusa teljesen más jogkövetkezményeket von maga után.

  • Rendőri autókezelés: elvétel, visszatartás vagy lefoglalás?

Az Országos Rendőr-főkapitányság elmondta: a rendőrség lefoglalhat egy autót, ha az bűncselekményhez kapcsolódik. Ez lehet bizonyíték, a bűncselekmény tárgya vagy olyan vagyon, amelyet későbbi elkobzás vagy kártérítés biztosítására tartanak vissza – írja a Baon. Tipikus eset, ha a jármű lopott, meghamisították az alvázszámát, bűncselekményhez használták, vagy külföldön körözik. Ilyenkor a kocsi zárt telephelyre kerül, és csak akkor adják vissza, ha az ok megszűnik – ez akár hónapokig is eltarthat.

Helyszíni elvétel: amikor a jármű veszélyes

Ha egy balesetben a jármű kormányműve, futóműve vagy váza úgy sérül, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a helyszínen bevonhatja a forgalmi engedélyt és megtilthatja a továbbhaladást. Az elszállításról ilyenkor a tulajdonos vagy a sofőr gondoskodik. Ha ez nem történik meg, a jármű zárt telephelyre kerül, és a rendőrség három napon belül értesíti a jogosultat.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Hatalmas mennyiségű robbanószert találtak egy magyar faluban

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Sokkoló diagnózis: apró tünet volt az első jele Michael Douglas torokrákjának - Elmondta, mi volt az

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

Összeházasodtak! Mutatjuk a képeket Curtis és Judie esküvőjéről

Arne Slot kemény kritikát kapott a Liverpool korábbi edzőjétől, Kerkez Milos is szóba került

Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú

Robbie Keane: Hittem, hogy jobb vagyok mindenki másnál

Napindító: A Tranzit Fesztivál augusztus 28-án kezdődik Tihanyban + videó

További híreink

Napindító: A Tranzit Fesztivál augusztus 28-án kezdődik Tihanyban + videó

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében
2
Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó
3
Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú
4
Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó
5
Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó
6
Napindító: Orbán Viktor véleményét is kikérte az ukrajnai helyzetről Donald Trump + videó
7
Egyre agresszívabban viselkednek a Tisza Párt szimpatizánsai + videó
8
Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének
9
Budai Gyula keményebb fellépést ígér: három év börtön is járhat az online agresszióért
10
Monitor - Kamupipőke, avagy Magyar Péter számára a műtő az új napraforgó? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

 A magyar kormányfő szerint a közelgő orosz–amerikai tárgyalás lehetőséget adhat a háború lezárására, ezért megvétózta a brüsszeli ukránpárti nyilatkozatot.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!