A nyugat-európai kormányok szemében érinthetetlen az LMBTQ témakör – mondta az Informátornak Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője. A Magyarországot ért ideológiai támadások mögött valójában Soros György áll Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint – Informátor. Rendőr- és katasztrófavédelmi tisztek tettek esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatási ünnepségén. Amíg lesznek magyar családok, amelyek a haza szolgálatára nevelik a gyerekeiket, addig lesz Magyarország is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a tisztavatáson. Meg kell védenünk Magyarország, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát – tette hozzá a kormányfő. Meghaladta az 5,5 milliót a beoltottak száma, életbe léptek az újabb enyhítések. Megszűnt a kötelező maszkhasználat, és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodába, étterembe, fürdőbe, strandra menni. Védettségi igazolvány nélkül látogathatók a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a szabadidős létesítmények és a kulturális rendezvények. Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások: a 10 nm/vásárlóról és a távolságtartásról szóló szabály. A családi és magánrendezvényeken 100, lakodalomban 400 fő vehet részt. Mától nem kötelező a maszkhasználat a MÁV, a Volán és a BKK járatain és állomásain. Maradt a korlátozás a sport-, a zenés-táncos, a zárt térben és az 500 főt meghaladó, szabad téren tartott egyéb rendezvényeken. Oltásra biztat mindenkit az Emberi Erőforrások Minisztere. Kásler Miklós Magyarország élőben című műsorunkban elmondta: a magyar egészségügy nem ingott meg a pandémia alatt. Az egészségügyben dolgozók jobb életkörülményeik elérésének érdekében hármas stratégiai megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériuma és két egészségügyi szakszervezet. A baloldallal ellentétben „a mi célunk nem a háborúzás, hanem az építkezés” – mondta Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A kormány októbertől kiviteli korlátozást rendelt el építőipari termékekre a kiugró áremelkedés miatt – jelentette be a miniszterelnök. Már több mint 42 ezren igényelték az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását – mondta Schanda Tamás államtitkár. Öngyilkos merénylő robbantott egy mogadishui étteremben, legkevesebb 8-an meghaltak, 10-en megsebesültek. Rekordszámú illegális bevándorló érkezett Litvániába Fehéroroszországból, 150 embert őrizetbe vettek. 400 ezer embert fenyeget éhhalál az észak-etiópiai Tigré tartományban a kihirdetett tűzszünet ellenére – közölte az ENSZ. 183 millió ember fertőződött meg eddig koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,96 millió a John Hopkins egyetem adatai szerint. Dél-Afrikában rekordot döntött az új fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 24 ezer esetet regisztráltak. A másként gondolkodók elítélése, vagy esetükben a kettős mérce alkalmazása a legrövidebb utat jelenti az Európai Unió összeomlásához – jelentette ki Janez Jansa szlovén miniszterelnök. A horvát kormány oltási igazoláshoz kötné a koronavírus járvány-okozta gazdasági károk enyhítésére szánt állami támogatásokat a vállalkozók számára. Rendszeres kormányközi konzultációkról állapodott meg Boris Johnson brit miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár Londonban. Több mint 2700-an hagyták el a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán térségét, miután a héten kitört az ország második legaktívabb vulkánjának számító tűzhányó. 15 év után kártérítést kap a 2006-os Kossuth téri tömegoszlatás áldozatainak utolsó olyan csoportja, amely még nem részesült kárpótlásban – jelentette be a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Három és fél évre enyhítették a két halálos áldozattal járó Dózsa György úti baleset okozója, M. Richárd büntetését, valamint örökre eltiltották a vezetéstől. Útkarbantartás miatt lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát a 42. és a 45. kilométer között vasárnap 12 óráig. Labdarúgó Eb, negyeddöntő: Svájc–Spanyolország 1-1, Belgium–Olaszország 1-2. Férfi vízilabda BENU Kupa: Magyarország–Oroszország 19-14. Fucsovics Márton a kilencedik helyen kiemelt argentin Diego Schwartzmant legyőzve bejutott a legjobb 16 közé a wimbledoni teniszbajnokságon. Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma–1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzésén.