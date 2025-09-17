Keresés

Belföld

Rendkívüli válság a BKV-nál – a főváros saját maga ássa alá a közbizalmat

2025. szeptember 17., szerda 07:46 | Magyar Nemzet
Budapest BKV közbizalom

Nemcsak a buszok állapota, hanem a vezetés működése is komoly aggodalmat kelt, ami már a BKV-ba vetett közbizalmat veszélyezteti.

  • Rendkívüli válság a BKV-nál – a főváros saját maga ássa alá a közbizalmat

Százkilenc buszt vizsgált át a kormányhivatal, több mint felük hibás volt. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a BKV gumikerekes részlegénél óriási bajok vannak. Az biztos, hogy nem működik jól. Ha ugyanis nem így lenne, akkor nem lennének sorozatos, a lakosságot veszélyeztető busztüzek. Itt most már nem csak a nyári kigyulladásokról beszélünk, hiszen azóta is folyamatosak a buszégések.

A kormányhivatal vizsgálata alapján ma már látható, hogy a műszaki probléma sokkal szerteágazóbb, mint gondoltuk – mondta el a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője.

 A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

 

