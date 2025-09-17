Rendkívüli válság a BKV-nál – a főváros saját maga ássa alá a közbizalmat

Megosztás itt:

Százkilenc buszt vizsgált át a kormányhivatal, több mint felük hibás volt. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a BKV gumikerekes részlegénél óriási bajok vannak. Az biztos, hogy nem működik jól. Ha ugyanis nem így lenne, akkor nem lennének sorozatos, a lakosságot veszélyeztető busztüzek. Itt most már nem csak a nyári kigyulladásokról beszélünk, hiszen azóta is folyamatosak a buszégések.

A kormányhivatal vizsgálata alapján ma már látható, hogy a műszaki probléma sokkal szerteágazóbb, mint gondoltuk – mondta el a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője.

