RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.

Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük! - fejezte be Szijjártó Péter a Facebook bejegyzését.