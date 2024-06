Rendkívüli nyitvatartással készülnek a kormányablakok a választás hétvégéjén + videó

A területi közigazgatásért felelős államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogyha valakinek elveszett a lakcímkártyája, akkor akár még a választás napján is kérheti a cseréjét, ám úgy lakcímet már csak hétfőtől lehet bejelenteni.

Mint minden választásnál, így most is reggel 6 kor nyitnak a szavazóhelyiségek.

Legutóbb 5 évvel ezelőtt dönthettünk arról, hogy kik képviseljék településeinket és Magyarországot az Európai Unióban. 2022-ben pedig Országgyűlési képviselőket választhattunk. Most vasárnap két választás is lesz, ugyanis egyszerre rendezik a helyhatósági és EP választásokat.

