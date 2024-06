Rendkívüli nyitvatartás lesz a választás hétvégéjén a kormányablakokban

A tárca a közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazáshoz a lakcímigazolvány mellett érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges. A szavazóbiztosok az azonosításhoz elfogadják a lakcímet tartalmazó (régi) személyi igazolványt is.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.