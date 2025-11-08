Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2025. november 08., szombat 21:52
Ilyen még nem volt a magyar politika történetében, Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli Kormányinfót tartott a Washingtonból hazafelé tartó repülőgép fedélzetéről. A helyszín szokatlansága is jelzi a téma súlyát: a kormányfő azonnal, várakozás nélkül számolt be a Donald Trumppal kötött történelmi jelentőségű biztonsági, gazdasági és katonai megállapodásokról.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A nosztalgiázni vágyók az Utasellátó működése során használt étkezőkocsik mellett egyedi és különleges összeállítású szerelvényeket tekinthettek meg. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, őket mézeskalács-festéssel, karácsonyfadísz-készítéssel, és papírvonat építéssel várták.
Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta: Vajon Pikó András mit fog kitalálni, ha kikerül a “híres” teljes felvétel Horváth Alexander kóla-partijáról? A drogbotrány miatt a józsefvárosi politikus lemondani kényszerült posztjáról, most azonban saját megüresedő helyére újra pályázik és indul az időközi önkormányzati választáson.