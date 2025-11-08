Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump – Orbán csúcsól + videó

„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert

A történelmi nap vágatlanul: nézze meg az Orbán–Trump találkozót és a bejelentéseket! + videó

A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó

Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó

Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Félmilliárd forint a vallásos könnyűzenének! Závogyán Magdolna és Soltész Miklós bejelentette az új pályázatot, amely a hitéletet és a közösségeket erősíti.

Vezércikk cafe: új alapokon a magyar–amerikai kapcsolatok. A kulcsszavak: tisztelet, egyetértés és a nemzeti érdek. Elemzés a történelmi csúcs valódi súlyáról.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Méltán lehetünk büszkék – Bakondi György: Trump elismerése a magyarok kiállásának szól "Méltán lehetünk büszkék" – Bakondi György szerint Trump elismerése a magyar migrációs politika diadala. Míg Brüsszel zsarol, a józan ész a magyar oldalon áll. Kattintson az elemzésért!

A korábbi évek nagy sikere után újra Utasellátó Napot tartott a MÁV-csoport + videó A nosztalgiázni vágyók az Utasellátó működése során használt étkezőkocsik mellett egyedi és különleges összeállítású szerelvényeket tekinthettek meg. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, őket mézeskalács-festéssel, karácsonyfadísz-készítéssel, és papírvonat építéssel várták.