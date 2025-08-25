Rendkívüli Kormányinfó: Fontos bejelentések várhatóak ma 15:30-kor!
2025. augusztus 25., hétfő 13:15
| Hír TV
Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók. Orbán Viktor közösségi oldalán hangsúlyozta: a kormányzati munka a nyári időszakban is folyamatos. Ne maradj le a részletekről!
Magyarország érdeke, hogy a keleti és nyugati gazdasági és pénzügyi együttműködés fő katalizátorává váljon, Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára, és ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aktív szerepet kíván játszani - mondta Varga Mihály jegybankelnök hétfőn az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) pénzügyi konferenciáján, Budapesten.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.