Rendkívüli kényszerleszállás - Pilótahősök mentették meg a helikoptert Pápa mellett

Rendkívüli esemény zavarta meg a délutáni nyugalmat Pápa közelében: a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik vadonatúj H225M típusú forgószárnyasa kényszerleszállást hajtott végre. Az MH 47. Bázisrepülőtér tájékoztatása szerint a manőverre egy hajtómű meghibásodása miatt volt szükség, röviddel a felszállás után.

A 74-es oldalszámú gép péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A helikopter a Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban, ahol több mint 300 katona és kéttucatnyi technikai eszköz települt át a hét elején.

Katonák lepték el a mezőt: így menekült meg a milliárdos gép

A pilóták lélekjelenlétének köszönhetően a modern helikoptert óriási szakértelemmel sikerült letenni. A gép a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól mindössze egy kilométerre ért földet. Ez a helyszínválasztás kritikus volt a baleset elkerülésében.

A rendkívüli esemény miatt a Magyar Honvédség azonnal mozgósította erőit. A helyszínt katonák biztosítják, nehogy illetéktelenek beavatkozzanak vagy baleset történjen. A légierőnek kiemelt fontosságú, hogy megóvja ezt az eszközt.

Fő kérdés: mi a hiba oka a csúcstechnikán?

A H225M helikopter a honvédség egyik csúcsmodern beszerzése, és kiemelt szerepet kap az országvédelemben. A meghibásodás ténye, különösen egy ilyen új és értékes gépen, azonnali vizsgálatot indított el.

A Bázisrepülőtér közleménye szerint jelenleg a műszaki szakemberek feladata a hajtóműhiba pontos okának feltárása és a gép mihamarabbi elszállítása. A honvédség most azon dolgozik, hogy kiderítse, mi okozhatta a problémát a forgószárnyasban, amely az országvédelmi gyakorlat egyik ékköve volt.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér