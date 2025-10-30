Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2025. október 30., csütörtök 06:58
| Hír TV
Ma a szokásostól eltérően, rendkívüli időpontban, már reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfo. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart tájékoztatót a legaktuálisabb kérdésekről. Ne maradjon le a nap legfontosabb bejelentéseiről, kövesse a HírTV élő közvetítését!
