2025. 09. 05. Péntek
Komment

Híradó 19:00

RENDKÍVÜLI - Gyászol a nemzet: elhunyt Kásler Miklós, a magyar egészségügy és kultúra fáklyavivője

2025. szeptember 05., péntek 17:53

Szívszorító veszteség érte hazánkat: 75 éves korában elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós, Széchenyi-díjas onkológus, az emberi erőforrások minisztere, aki életét a magyar emberek szolgálatának szentelte. A Magyarságkutató Intézet alapítója, a nemzeti büszkeség védelmezője volt, akinek munkája örökké élni fog. Imádkozzunk érte.

  • RENDKÍVÜLI - Gyászol a nemzet: elhunyt Kásler Miklós, a magyar egészségügy és kultúra fáklyavivője

Kásler Miklós, a magyar onkológia és kultúra kiemelkedő alakja, akinek életműve örökre beírta magát a nemzet történetébe. Vitályos Eszter kormányszóvivő megrendítő szavakkal búcsúzott: „Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja.” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Kásler barátja és pályatársa így fogalmazott: „A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó.”

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten, de gyermekkorát Sárváron töltötte, ahol szülei – erdélyi származású jogász édesapja és pedagógus édesanyja – mély hazaszeretetet és erkölcsi értékeket plántáltak belé. „Sárvár nyomon követte az életemet, és úgy ítélték meg, nem éltem haszontalan életet” – mondta egyszer, amikor 2012-ben a város díszpolgárává avatták. Ez a hazaszeretet vezérelte egész életében, legyen szó orvosi hivatásáról, miniszteri munkájáról vagy a magyar kultúra ápolásáról.

Orvosként Kásler Miklós a magyar onkológia úttörője volt. 1974-ben diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott, amelynek 1992-től főigazgatója lett. Számos szakkönyvet írt, kidolgozta a komplex onkodiagnosztika és -terápia irányelveit, és életeket mentett a rákkutatás terén végzett munkájával. Széchenyi-díja és az MTA doktori címe csak néhány a sok elismerés közül, amelyek tudományos kiválóságát tükrözik. 2018-tól 2022-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztereként szolgált, ahol a COVID-járvány alatt kulcsszerepet játszott. Orbán Viktor így emlékezett rá: „Kásler Miklós leültetett, és azt mondta, ebből nagy baj lehet, azonnali intézkedésre van szükség.” Gyors döntései segítettek megvédeni Magyarországot a válságban.

Kásler nemcsak orvosként, hanem a magyar kultúra védelmezőjeként is maradandót alkotott. 2019-ben kezdeményezte a Magyarságkutató Intézet megalapítását, amelyet 2023-tól főigazgatóként vezetett. Az intézet archeogenetikai, nyelvészeti és történelmi kutatásai az ő irányításával erősítették meg a magyar identitást. Nemzeti nagyvizit című műsora és az ebből készült könyvsorozat a magyarság történelmének és értékeinek megőrzését szolgálta, szembeszállva a globalista szemlélettel. 

Legyen emléke áldott!

 

Forrás: Világgazdaság

 

 A háború árnyékában sorra születnek a döntések a fegyverbeszerzésekről és az új hadiipari beruházásokról. Az orosz-ukrán konfliktus alapjaiban rajzolta át a kontinens védelmi térképét. Az unió és a nemzeti kormányok már nem csupán diplomáciai szinten, hanem hadiipar megerősítésével és korszerű fegyverek vásárlásával reagál a kialakult helyzetre.

