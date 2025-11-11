Keresés

2025. 11. 11.
Belföld

Rendkívül ijesztőnek nevezte a Tisza Párt adatszivárgási botrányát a Fidesz fővárosi frakcióvezetője + videó

2025. november 11., kedd 12:00 | HírTV

Szentkirályi Alexandra az Igazság Órájában beszélt erről, hozzátéve, hogy a legdurvább része az egész adatbotránynak az, hogy ukránokkal fejlesztették az alkalmazást.

  • Rendkívül ijesztőnek nevezte a Tisza Párt adatszivárgási botrányát a Fidesz fővárosi frakcióvezetője + videó

Szentkirályi Alexandra, fővárosi frakcióvezető, Fidesz: "Olyan országhoz tartozó embereknél van több százezer magyar adat potenciálisan, aki egyébként Oroszországgal háborúban áll, akit nem engedünk be sok ok miatt az Európai Unióba, tehát nem lehet azt mondani, hogy most rendkívűl barátságos érzelmekkel hogy mondjam fordulnak felénk és ott van náluk több százezer magyar ember adata. Tehát egyrészt ijesztő szerintem és még egyszer nagyon rossz lehet azoknak akik ezt most átélik, tehát az ember kicsit meztelen egy ilyen helyzetben digitálisan másrészt meg tehát komolytalan."

Szentkirályi Alexandra ezután feltette a kérdést, hogy hogyan lehetne rábízni egy országot olyan emberekre, akik még a támogatók adataira sem képesek vigyázni.

Kapcsolódó tartalmak

