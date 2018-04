Rendkívül biztatónak tartják a magas részvételt az ellenzéki vezetők

Vona Gábortól Karácsony Gergelyen át Hadházy Ákosig mindannyian azt hangsúlyozták, hogy a nagy szavazási kedv a záloga a kormányváltásnak. A kormánypártok is igyekeznek mozgósítani, Orbán Viktor korán kelt, és a voksolás után ő is ment korteskedni.

Orbán Viktor miniszterelnök korán eleget tett állampolgári kötelezettségének. A Fidesz elnöke nem sokkal hét óra után voksolt feleségével együtt Budapest 12. kerületében. „Nem akarok sajtótájékoztatót tartani. Udvariatlanság lenne a választópolgárokkal szemben, hiszen ez nem a politikusok napja, hanem a választópolgárok napja. És az ő döntések előtt nem illendő. Nem szabad mondani semmit. Én igyekeztem korán eljönni, ugyanis most még kampány van a magyar törvények szerint az urnák zárásáig még kampány van. Most innen megyek, és magam is részt veszek a mozgósítási kampányban” – nyilatkozta a voksolás után a miniszterelnök.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában. MTI

Orbán Viktor ellenzéki kihívói közül a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje ezúttal is megméreti magát egyéniben. Vona Gábor a szülővárosában, Gyöngyösön indult, ott is szavazott 9 óra körül. „A 7 órási adatok azok nagyon jók voltak, a 7 órási adatok azt mutatják, hogy nagyon magas részvételű választás lesz. De ilyenkor nem szabad hátradőlni, ilyenkor kell mindenkinek aki a kormányváltást szeretné maga környezetében körülnézni, megnézni van-e valaki aki nem ment még szavazni és megkérni őt arra, hogy mindenképpen menjen el. A választási győzelem a részvételi arányon múlik” – nyilatkozta Vona Gábor.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke újságíróknak nyilatkozik, miután szavazott a gyöngyösi Pátzay János Katolikus Zeneiskolában. MTI

A szocialisták és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje egyéniben nem indult. Karácsony Gergely a Köztársasági Elnöki Hivatal előtt értékelte a reggeli részvételi eredményt, amelyet ő is biztatónak tartott. „Önmagában a magas részvétel, a feltehetően a 70 százalékot is meghaladó választási részvétel, amit a napközbeni adatok alapján prognosztizálni lehet ezekben az órákban, súlyos kritikája nem csak az Orbán-rendszernek, hanem külön súlyos kritikája Áder Jánosnak” – jegyezte meg Karácsony Gergely.

Szekszárd szintén sor állt abban a szavazókörben, ahol az LMP társelnöke voksolt. A tolnai megyeszékhelyen Hadházy Ákos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, szocialista riválisa az utolsó pillanatban lépett vissza a javára. „Nagyon fontos, hogy sokan elmenjenek, ne törjön meg a lelkesedés, mert ettől függ, hogy marad-e ez a kormány, vagy nem marad ez a kormány. Jó esély van leváltani őket, és muszáj is leváltani. Nagyon nehéz abba belegondolni, hogy holnap minden ugyanúgy menne, mint eddig. Nem is fog ugyanúgy menni. Hogyha holnap marad ez a kormány, az való igaz, hogy marad az ország kifosztása, azonban nagyon rövid időn belül nagyon súlyos új dolog jöhet be a képbe, az Európai Unió meg fogja elégelni azt, hogy ezt az országot kifosztják, legfelülről szervezik azt a bűnszövetséget, amely az európai uniós forrásokat ellopják. Ezt kell ma megállítani” – emelte ki Hadházy Ákos.

Kisfiával ment szavazni az MSZP elnöke. Molnár Gyula a főváros 18. választókerületében indult egyéni képviselőjelöltként, a körzet Újbuda egy részét és Budafokot foglalja magában. A baloldali politikust a helyiek jól ismerik, 1994 és 2010 között stabilan nyert a körzetben, 2002 és 2010 között pedig ő volt Újbuda polgármestere. Most is őt tartják a legesélyesebb ellenzéki jelöltnek. A kormánypártok a Fidesz egyik alapítóját, Németh Zsoltot indítják Budafokon. Molnár Gyula is arra kért mindenkit, hogy éljen állampolgári kötelességével, és menjen el szavazni. Úgy fogalmazott, hogy a kampányban könnyű-lovassággal harcolt az ellenzék, a kormányzati nehéztüzérséggel szemben.

Gyurcsány Ferenc a II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskolában adta le voksát. MTI

Nem tart attól Gyurcsány Ferenc, hogy a magas választási részvétel miatt kiesne a DK a parlamentből – mondta a pártelnök, aki egy II. kerületi iskolában adta le voksát. Gyurcsány Ferenc kiemelte, hogy zavargásokra egy fideszes kudarc esetén sem számít. „Ez egyszerű matematika, de most nem fogok magukkal számolgatni, de ha én azt mondom, hogy van a DK-nak mondjuk 10 százaléka egy 65 százalékos részvételnél, akkor 75 százalékos részvételnél ebből a 10-ből 8,6 lesz. Tehát itt nincsenek drámai különbségek. Az a kérdés, hogy egy átlagos részvételnél stabilan parlamenti párt-e. Mi ezt a munkát elvégeztük, ebből egy közepes parlamenti párt lesz. És azt gondolom, hogy a magas részvétel inkább azoknak kedvez, akikben ott lappangott a kormányváltó szándék, csak nem hittek a győzelemben” – nyilatkozta a DK elnöke.

Tetszik a magas részvétel az egyik baloldali kispárt, az Együtt elnökének is. Juhász Péter szerint a nagy szavazási kedv annak a jele, hogy a választóknak elegük lett Orbán Viktorból és a Fideszből, és kormányváltást akarnak. A politikus bízik abban, hogy megugorják az 5 százalékos parlamenti küszöböt, és bejutnak pártként a parlamentbe. Hozzátette, hogy Budapesten a 16. kerületben induló jelöltjüknek, Vajda Zoltánnak komoly esélye van a győzelemre, Csepelen pedig Szabó Szabolcs 2014 után most is legyőzheti a fideszes Németh Szilárdot. „Biztos vagyok, hogy bent leszünk, nemcsak 2 mandátummal. Vajda Zoltán és Szabó Szabolcs meggyőződésünk szerint hozni fogja a választókerületét, 2 mandátummal biztosan bent lesz az Együtt. Én bízom benne, hogy egy teljes frakciónyi embert bejuttatnak a választók” – vélekedett Juhász.

Működik az ellenzéki oldalon a taktikai szavazás a kormányváltás érdekében. Ezt olvassa ki a magas részvételi adatokból Magyar György. Az ügyvéd Siófokon, Somogy megye 4-es számú választó-kerületében indul az MSZP–Párbeszéd jelöltjeként. A voksolás után azt mondta, hogy nem számított ilyen durva kampányra. „Én azt gondolom, hogy erre semmi szükség nem volt, a személyes lejáratásra, összekeverték a hivatásomat a közéleti tevékenységemmel, megjelentettek drága pénzen olyan plakátokat, amelyiken Soros Györggyel csúnya arccal vágom a kerítést, nem is volt még a kezemben életemben ilyen eszköz. De hát itt lenne az ideje, hogy ezt megtanuljam, borzasztó összemosások, lejáratások, gusztustalanságok. Nincs erre szükség, józan emberek tudják, hogy mit válasszanak. Utolsó napokban már azt híresztelték el, hogy visszaléptem, és nem győztük ezeket cáfolni.”

A rendszerváltozás óta a mostani a 8. szabad választás Magyarországon.