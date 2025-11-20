Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 20. Csütörtök Jolán napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

2025. november 20., csütörtök 15:20 | Hír TV

Hatalmas lángok és sűrű füst riasztotta a budapesti belváros lakóit és járókelőit nem sokkal ezelőtt. Az V. kerületi Hercegprímás utcában kigyulladt egy társasház tetőszerkezete. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz teljes terjedelmében ég. A helyszínen van kolléganőnk, Palányi Nóra.

  • Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

További híreink

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó

Sztárgyereknek lenni: könnyebb vagy nehezebb élet?

McAllister üzenete sokkolhatta Ukrajna vezetését

Sydney van den Bosch végre megmutatta újszülött kislányát – Fotó

Ronnie O'Sullivant lenullázták, riválisa szánalmasnak nevezte a történteket

Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó

Kosznovszky Márk: Több játékra vágyom!

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

További híreink

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

Láncreakció – A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” + videó

Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
2
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
3
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
4
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
5
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
6
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
7
A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó
8
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
9
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó
10
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

 A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!