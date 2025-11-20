Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó
2025. november 20., csütörtök 15:20
Hír TV
Hatalmas lángok és sűrű füst riasztotta a budapesti belváros lakóit és járókelőit nem sokkal ezelőtt. Az V. kerületi Hercegprímás utcában kigyulladt egy társasház tetőszerkezete. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz teljes terjedelmében ég. A helyszínen van kolléganőnk, Palányi Nóra.
