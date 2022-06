Rendhagyó ünnepi műsorral, sztárvendégekkel készül a HírTV a Nemzeti Összetartozás Napjára

Megosztás itt:

Szombaton 10.00 és 15.00 között tartalmas ünnepi program keretében hazai és határon túli közéleti szereplőkkel beszélgetnek műsorvezetőink, hogy mit jelent számukra az összetartozás. Érkezik a stúdióba Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökhelyettese, aki 10-től 11-ig lesz látható a képernyőn, majd őt váltja Horváth Zoltán terézvárosi plébános, aki a mise végéig, 13.30-ig lesz a vendégünk. Szintén vendégként jön Rúzsa Magdi és Tóth Gabi.

Az Ukrajnában zajló háború szomorú aktualitást ad az emlékező műsorfolyamnak. 13.30 után Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét és Pesty Lászlót várják a szerkesztők a stúdióba.

„Feszes műsor lesz” – mondta M. Dobos Marianne, aki egyben a műsor egyik szerkesztője, ötletgazdája is. "Részt vehettem a 300 perces élő műsor kitalálásában, leszervezésében - ez fantasztikus lehetőség volt! Rengeteg, - óránként 8-10 interakcióval készülünk: kapcsolással, helyszín- és témaváltással. 5-6 perces beszélgetéseket tervezünk, lesznek előre rögzített interjúk is - ezek váltják majd egymást” – tette hozzá a műsorvezető. „Meglepetéssel is készülünk: a központi állami ünnepség idén Sátoraljaújhelyen lesz, ahol a Rákóczi Szövetség rendezvényén Novák Katalin köztársasági elnök mond majd beszédet, illetve felszólal és ez időben pont egybeesik a Szentmisével."

A Rákóczi Szövetség rendezvényén Kövér László házelnök is ünnepi beszédet tart, melyet szintén közvetít a csatorna.

A nap folyamán a különböző helyszínekre történő kapcsolásoknak köszönhetően a nézők betekintést nyerhetnek a fővárosban és országszerte zajló megemlékezésekbe, kitekintünk a diaszpórában élő magyarokhoz: Kanadába és Németországba, valamint képet adunk a HírTV stábjának utazásáról is, akik az Össznemzeti Zarándokvonaton honfitársainkkal együtt utaznak a székelyföldi pünkösdi búcsúra.

Kollégáink a Parlamentből is beszámolnak a Nemzeti Összetartozás Napjához köthető rendezvényekről, illetve bemutatják a világ legjobb középületének megválasztott, frissen átadott Néprajzi Múzeumot is, ahol az összmagyarság kultúrkincsét őrzik.

„A Néprajzi Múzeum jelkép” – nyilatkozta Velkovics Vilmos a HírTV hír-főszerkesztője. „Annak a jelképe, hogy a nemzeti értékeinket felmutassuk saját magunk és az egész világ számára. Ilyenek vagyunk. Pontosabban ilyenek is. Mert Sepsiszentgyörgytől Hidegségig sokszínű a magyar nemzet.”

Június 4-e (szombat) Nemzeti Összetartozás Napja - ünnepi műsor a HírTV-n 10.00 és 15.00 között!

Élő közvetítés a Facebook és YouTube csatornánkon!