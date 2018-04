Rendezvényről buszoztatták szavazni a romákat

NAGYON MAGAS RÉSZVÉTEL MELLETT ZAJLIK A VÁLASZTÁS, 17 ÓRÁIG A VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK 63,21 SZÁZALÉKA MENT EL. VONA GÁBOR: EZ A NAP NEM NÉGY ÉVRE HATÁROZZA MEG MAGYARORSZÁG JÖVÕJÉT. KARÁCSONY GERGELY: A MAGAS RÉSZVÉTEL BIZTATÓ JEL A VÁLTOZÁST AKARÓKNAK. GYURCSÁNY FERENC: AZ EDDIGI ADATOK AZ ELLENZÉK SIKERÉT ÍGÉRIK. SZÉL BERNADETT: KORMÁNYVÁLTÓ HANGULAT VAN, MOST KÖTELESSÉG SZAVAZNI. VASÁRNAP ESTE HÉT ÓRÁIG AZ ORSZÁG 10 285 SZAVAZÓKÖRÉBEN LEHET SZAVAZNI AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁSON. HARMINCHAT KÜLKÉPVISELETEN MÁR BEFEJEZÕDÖTT A SZAVAZÁS, A VÁLASZTÓPOLGÁROK 88 SZÁZALÉKA SZAVAZOTT. TERHELÉSES TÁMADÁS ÉRTE AZ MSZP SZERVEREIT, A SZOCIALISTÁK SZERINT A TÁMADÁS MEGNEHEZÍTI A MOZGÓSÍTÁST. TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK 1 SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT. KISBUSZOKKAL SZÁLLÍTOTTÁK SZAVAZNI A HELYI ROMÁKAT JÁSZLADÁNYBAN, A JOBBIK AKTIVISTÁJA FELJELENTÉST TESZ, MIUTÁN INZULTÁLTÁK. MÁTÉSZALKÁRÓL IS AUTÓKKAL FUVAROZTÁK SZAVAZNI A VÁLASZTÓKAT, FÕKÉNT A VÁROS ROMÁK LAKTA RÉSZÉRÕL. DÉLELÕTT ÖSSZEOMLOTT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA INFORMATIKAI RENDSZERE, CSAK A RÉSZVÉTELI ARÁNYT LEHETETT MEGNÉZNI. 700 EZERRE BECSÜLI AZ ÁTSZAVAZÓK ARÁNYÁT LEGFRISSEBB KUTATÁSÁBAN AZ IRÁNYTÛ INTÉZET. MAGYARORSZÁG ISZLAMIZÁCIÓJÁVAL RIOGATOTT A KDNP ELNÖKE A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FACEBOOK-BEJEGYZÉSÉBEN. VOLT BELGA MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG MÁR CSAK FÉL LÁBBAL VAN AZ UNIÓBAN, EZEN VÁLTOZTATHAT A VÁLASZTÁS. 40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN. KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN. KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÓNIAI POLITIKUSOKAT. A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL. ÖNBÍRÁSKODÓK TÖMEGE LINCSELT MEG GYANÚSÍTOTTAKAT MEXIKÓBAN FELÉGETVE EGY RENDÕRÕRSÖT. FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK. FELSÕVEZETÉK-SZAKADÁS MIATT EGY-KÉT ÓRÁT KÉSNEK A VONATOK A KELEBIAI VONALON. EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPOTT A SZAVAZÓHELYISÉGBEN EGY VÁLASZTÓ A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RÁBATAMÁSIBAN. SZEMÉLYAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOSAN KÖZLEKEDÕ IDÕS NÕT TISZABERCELEN. EMBERÖLÉST KÖVETTEK EL KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ESTE, A GYANÚSÍTOTTAT A HELYSZÍNEN ELFOGTÁK. EGY EMBER MEGHALT, TÖBBEN PEDIG MEGSÉRÜLTEK ESZTERGOM KÖZELÉBEN EGY KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN A 117-ES ÚTON. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI KOMÁROM KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN TAPOLCÁN VASÁRNAP DÉLELÕTT.