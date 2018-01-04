2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Rendesen költött a Rogán alá tartozó hivatal

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2018. január 4., csütörtök 08:00, frissítve: csütörtök 08:33

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Kiköltekezte magát tavaly a Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal – írja a Magyra Nemzet a közbeszerzési adatbázis alapján.

A lap kiszámolta, hogy a különböző állami intézmények kommunikációjára, nyomdai és pr-költségeire 46,7 milliárd forintot osztottak szét egy a tavalyi évre kiírt, 25 milliárd forintos keretközbeszerzésre hivatkozva. Az osztogatás haszonélvezői az állami tendereken jól ismert Balásy Gyula, Kuna Tibor, valamint Csetényi Csaba érdekkörébe tartoznak.

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Nemzeti Kommunikációs HivatalRogán Antal

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