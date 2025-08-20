Rendben véget ért Európa legnagyobb tűzijátéka + videó

Megosztás itt:

Az idei parádé az öreg pásztor meséin keresztül mutatta be a magyar történelmet a Szent István király megkoronázása utáni időktől egészen Szent László csodás tetteiig. A tűz és fények játékát több százezren követték élőben.

Balatonlellén több évtizedes hagyomány, hogy vitorlások vezetik fel a tűzijátékot

Idén is több mint két tucat kivilágított, feldíszített hajó vonult fel a móló előtt. A szervezők célja, hogy ezzel a különleges látványelemmel méltó módon ünnepelhesse a több ezres közönség az államalapítás évfordulóját. A fényben úszó vitorlások látványa idén is elvarázsolta a Balaton déli partján ünneplőket.

Fotó: Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án. MTI/Illyés Tibor