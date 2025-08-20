Keresés

Belföld

Rendben véget ért Európa legnagyobb tűzijátéka + videó

2025. augusztus 20., szerda 21:45 | HírTV

A Szent István Nap csúcspontjaként 45 ezer pirotechnikai effektet lőttek a Duna fölé és 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosította az emlékezetes pillanatokat.

  • Rendben véget ért Európa legnagyobb tűzijátéka + videó

Az idei parádé az öreg pásztor meséin keresztül mutatta be a magyar történelmet a Szent István király megkoronázása utáni időktől egészen Szent László csodás tetteiig. A tűz és fények játékát több százezren követték élőben.

Balatonlellén több évtizedes hagyomány, hogy vitorlások vezetik fel a tűzijátékot

Idén is több mint két tucat kivilágított, feldíszített hajó vonult fel a móló előtt. A szervezők célja, hogy ezzel a különleges látványelemmel méltó módon ünnepelhesse a több ezres közönség az államalapítás évfordulóját. A fényben úszó vitorlások látványa idén is elvarázsolta a Balaton déli partján ünneplőket. 

Fotó: Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án. MTI/Illyés Tibor

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

Háborús készültségbe lép Németország

Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros

Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros

 A szurkolók rasszista viselkedése és az átjárók blokkolása miatt 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a Ferencváros a Ludogorec ellen múlt héten 3-0-ra megnyert hazai mérkőzés kapcsán, melyet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előző körében rendeztek.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

