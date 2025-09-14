Keresés

Rémisztő számok láttak napvilágot: egyre több fiatal dobja el az életét

2025. szeptember 14., vasárnap 07:54 | Magyar Nemzet
KSH öngyilkosság fiatalok tinédszerek

Látványosan megemelkedett a 14–18 éves korosztály körében az öngyilkosságok száma az elmúlt négy évben – derült ki a KSH adataiból a Magyar Nemzet számára elküldött táblázat szerint.

Az adatokból kiderül, amíg 2020-ban tizenkettő fiatal vetett véget önkezével életének, addig 2024-ben már harminc fiatal lett öngyilkos – ez több, mint két és félszeres növekedést jelent.

A közölt adatokból kiderült az is, hogy az öngyilkosság vezető halálok lett a tinédzserek körében, megelőzve a daganatos betegségekben, az idegrendszeri betegségben és a keringési betegségekben elhunytak számát is. 

A 19–25 év közöttiek körében is magas az öngyilkosságok száma, igaz, valamelyest csökkent az elmúlt években: 2020-ban összesen 65-en, 2021-ben 67-en, 2022-ben 61-en, 2023-ban 55-en, 2024-ben pedig 58-an vetettek véget önkezűleg az életüknek. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy a megnövekedett öngyilkosságok hátterében jelentős szerepet játszanak a mentális betegségek. A legelismertebb nemzetközi orvosi szaklap, a Lancet szerint a fiatalkori öngyilkosságok túlnyomó része elsősorban depresszió, bipoláris zavar, pszichózis vagy éppen szerhasználati zavar miatt történik.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

