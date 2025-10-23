Rekordtömeg a Békemeneten, kiállás a háború ellen + videó

Megosztás itt:

Reggel 9 órakor már hatalmas tömeg gyülekezett az Elvis Presley téren. A résztvevők a Margit hídon keresztül, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át a Kossuth térre vonultak.

Bayer Zsolt publicista szerint az idei felvonulás résztvevői történelmet írnak, a nyugati világ ugyanis rettenetes állapotban van.

A Békemenetet a HírTV percről percre végig kísérte. Ezúttal pedig egy igazán különleges megoldással is készültünk: a nézők a felvonulás éléről követhették az eseményeket egy mozgó, üvegfalú stúdióból.