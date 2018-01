Rekordot döntött Kövér

ÁDER JÁNOS: LEGYEN ERÕNK MINDIG, MINDEN HELYZETBEN TISZTELNI A MÁSIK EMBERT, EGYMÁSBAN A MAGYART. VONA GÁBOR: MI POLITIKUSOKKAL, PÁRTOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL KÜZDÜNK, NEM AZ EMBEREKKEL, A FIDESZ ÉS AZ MSZP AZ ELLENFELÜNK, DE A SZAVAZÓIK NEM. LMP: 2018 KOMOLY LEHETÕSÉGET AD ARRA, HOGY 27 ÉV ROSSZ POLITIKÁJÁT VÉGLEG LEZÁRJUK, MERT A KORSZAKVÁLTÁS EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TÕLÜNK. GULYÁS GERGELY A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT, SOROS GYÖRGY A FIDESZ 2018-AS KAMPÁNYÁBAN IS JELEN LESZ. AKÁR MÁR EGY HÉTEN BELÜL BEJELENTHETI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, HOGY MIKORRA TÛZI KI A 2018-AS VÁLASZTÁS IDÕPONTJÁT. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖZÜL A JOBBIK, AZ LMP ÉS A MOMENTUM ÖNÁLLÓAN INDUL, AZ MSZP, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD ESETÉBEN AZONBAN EZ MÉG NINCS TELJESEN TISZTÁZVA. CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS LEHET A KÖZSZFÉRÁBAN A VÁLASZTÁS UTÁN, A MAGYAR NEMZET SZERINT ERRE EGY, A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGNYERT UNIÓS PÁLYÁZATBÓL LEHET KÖVETKEZTETNI. MEGALÁZÓNAK TARTJÁK A BKV-DOLGOZÓK A CÉG 12%-OS BÉREMELÉSI AJÁNLATÁT, AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET NEM IS ÍRTA ALÁ A JAVASLATOT. NEMES GÁBOR, ELNÖK, EKSZ: AZ ELÉGEDETLENSÉGET MUATTAJA, HOGY MÁR CSAKNEM EZER BKV-DOLGOZÓ LETÉTBE HELYEZTE FELTÉTELES FELMONDÓLEVELÉT ÉS JELENLEG IS NAGYON SOKAN TÁVOZNAK A BKV-TÓL. JANUÁR 1-JÉTÕL ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A KATONÁK ILLETMÉNYE. 10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE. VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET, NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE, AZ EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁST PEDIG KITERJESZTIK A HATÁRON TÚLRA IS. KIFOGÁST NYÚJTOTT BE AZ EGYIK OROSZ GYÁRTÓ A ROSZATOM FELLEBBVITELI BIZOTTSÁGÁNÁL, AMIÉRT MÛSZAKI OKOKRA HIVATKOZVA KIZÁRTÁK A PAKS II. EGYIK LEGNAGYOBB TENDERÉBÕL MAGYAR NEMZET. FÉL NAPRA BLOKKOLTÁK EGY AFD-KÉPVISELÕ TWITTER-FIÓKJÁT, AMIÉRT NEKIMENT A KÖLNI RENDÕRSÉG ARAB NYELVÛ ÚJÉVI ÜDVÖZLETÉNEK. BERLINBEN 10, KÖLNBEN 9 NÕ TETT FELJELENTÉST SZEXUÁLIS MOLESZTÁLÁSÉRT, EDDIG ÖSSZESEN 10 GYANÚSÍTOTTAT AZONOSÍTOTT A NÉMET RENDÕRSÉG. FERENC PÁPA SZERINT AZ ELMÚLT ESZTENDÕT HÁBORÚK ÉS HAZUGSÁGOK ÁRNYÉKOLTÁK BE, A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ FELSZÓLÍTOTTA AZ EMBEREKET, VÁLLALJANAK FELELÕSSÉGET TETTEIKÉRT. HÁBORÚVAL FENYEGETTE MEG AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, KIM DZSONG UN KÖZÖLTE, NUKLEÁRIS FEGYVEREIK MÁR ELÉRIK AZ AMERIKAI TERÜLETEKET. PAKISZTÁNNAK MENT NEKI DONALD TRUMP ELSÕ ÚJÉVI TWITTER-ÜZENETÉBEN, SZERINTE TARTHATATLAN, HOGY ISZLÁMÁBÁD MEGVEZETI AZ AMERIKAI KORMÁNYT ÉS TERRORISTÁKNAK NYÚJT BÚVÓHELYET. MEGÖLTEK EGY RENDÕRT A TÜNTETÕK IRÁNBAN, A KORMÁNYELLENES MEGMOZDULÁSOKNAK MÁR 20 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, TÖBBSÉGÜK DEMONSTRÁLÓ. LEGKEVESEBB 29 CIVIL, KÖZTÜK 9 GYEREK MEGHALT A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS ELLENZÉKI FEGYVERESEK ÖSSZECSAPÁSAIBAN KELET-GÚTA TÉRSÉGÉBEN. HATÁROZATOT SZAVAZOTT MEG A CISZJORDÁNIAI TELEPEK ANNEKTÁLÁSÁRÓL AZ IZRAELI LIKUD KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. BULGÁRIA ÁTVETTE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT ÉSZTORSZÁGTÓL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JANUÁR 11-ÉN EGYEZTET A BOLGÁR PRIORITÁSOKRÓL SZÓFIÁBAN. 9 FOGOLY MEGHALT ÉS 14 MEGSEBESÜLT EGY BRAZÍLIAI BÖRTÖNLÁZADÁSBAN, AZ EGYIK ÁLDOZATOT LEFEJEZTÉK; A 106 SZÖKÖTT RAB KÖZÜL A HATÓSÁGOKNAK EDDIG CSUPÁN 27-ET SIKERÜLT ÚJRA ELFOGNIUK. JANUÁR 2-ÁN AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A BKK JÁRATAI A FÕVÁROSBAN. MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN. PARKOLÓ GÉPKOCSIKNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A BUDAI ALSÓ RAKPART LÁNCHÍD ALATTI SZAKASZÁN, AMELYET A MÛSZAKI MENTÉS IDEJÉRE TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LEZÁRTAK. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NINCS ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN, A HIBÁT A SZOLGÁLTATÓ ELÕRELÁTHATÓLAG KEDD ESTÉRE TUDJA ELHÁRÍTANI. ELÕZETES SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGÖLTE BARÁTNÕJÉT EGY 29 ÉVES FÉRFI SZEGEDEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ A PEST MEGYEI RÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉN, A SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETÕJE MEGHALT. GÁZOLT A 61-ES VILLAMOS A HÛVÖSVÖLGYI ÚTON, BUDAPESTEN, A GYALOGOS FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI A FÕVÁROSI NORMAFÁNÁL TÖRTÉNT BALESET UTÁN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT, A FRONTLIS ÜTKÖZÉSNEK 3 SÚLYOS SÉRÜLTJE VAN.