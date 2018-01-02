2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Rekordot döntött Kövér

Hír TV

2018. január 2., kedd 08:16, frissítve: kedd 10:32

Minden eddiginél több büntetést szabott ki az ellenzéki képviselőkre 2017-ben Kövér László házelnök – erről az RTL Klub Híradója számolt be.

A házelnök összesen tizenkilenc alkalommal büntetett szirénázásért, transzparensekért, papírmasé figurákért, de sokszor egy papírlap felmutatása is elég volt a pénzbírsághoz. Szél Bernadettnek, az LMP társelnökének például azért csökkentették a fizetését, mert a civiltörvény vitájában meglobogtatta a kormányközeli CÖF beszámolóját. Tizenegy szocialista képviselő egészen a strasbourgi bíróságig vitte a büntetések ügyét.

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büntetésKövér LászlóképviselőkOrszágggyűlés

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