2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Rekordösszegért építik az M30-as egy szakaszát

Hír TV

2018. január 19., péntek 13:10, frissítve: péntek 15:44

Megdőlt az autópálya-építés kilométerenkénti árának országos rekordja.

A K-monitor pályázatfigyelő hívta fel a figyelmet arra, hogy az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti, alig több mint 22 kilométeres szakaszára kiírt közbeszerzést 179 milliárd forintos ajánlattal nyerte el a Strabag, a francia Colas és a Duna Aszfalt – így csaknem kilencmilliárd forintért készül majd el egy kilométer.

Az első szakaszt a Strabag a becsült árnál hárommilliárdért többért vállalta, míg a második részért a Colas kilencmilliárdért kap többet a becsültnél – a harmadik szakasz kivitelezését a felcsúti polgármester jó barátjaként emlegetett Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt nyerte a Hódút Kft.-vel közösen, szintén kilencmilliárddal drágábban, mint azt tervezték.

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útépítésM30-as autópályaStrabag

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