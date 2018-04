4,2 millió ember szavazott 15 óráig – választás percről percre

SOHA NEM SZAVAZTAK MÉG ENNYIEN 13 ÓRÁIG: A VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK 42,32 SZÁZALÉKA MENT EL. ÖSSZEOMLOTT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA INFORMATIKAI RENDSZERE, CSAK AZ AZ ADAT ÉRHETÕ EL, HOGY HÁNYAN MENTEK SZAVAZNI. EGY KILOMÉTERES A SOR A XI. KERÜLETBEN, MÁR NEGYED HÉTKOR AZ UTCÁN ÁLLTAK AZ EMBEREK A BOCSKAI ÚTI SZAVAZÓKÖR ELÕTT. HOSSZÚ SOR VAN ÓBUDÁN, A HARRER PÁL UTCAI SZAVAZÓKÖRBEN IS AZ ÁTJELENTKEZÕK MIATT, A 7. KERÜLETBEN VAN, AKI EGY ÓRÁJA VÁR A SORBAN. VONA GÁBOR: EZ A NAP NEM NÉGY ÉVRE HATÁROZZA MEG MAGYARORSZÁG JÖVÕJÉT. KARÁCSONY GERGELY: A MAGAS RÉSZVÉTEL BIZTATÓ JEL A VÁLTOZÁST AKARÓKNAK. GYURCSÁNY FERENC: AZ EDDIGI ADATOK AZ ELLENZÉK SIKERÉT ÍGÉRIK. SZÉL BERNADETT: KORMÁNYVÁLTÓ HANGULAT VAN, MOST KÖTELESSÉG SZAVAZNI. 700 EZERRE BECSÜLI AZ ÁTSZAVAZÓK ARÁNYÁT LEGFRISSEBB KUTATÁSÁBAN AZ IRÁNYTÛ INTÉZET. VASÁRNAP ESTE HÉT ÓRÁIG AZ ORSZÁG 10 285 SZAVAZÓKÖRÉBEN LEHET SZAVAZNI AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁSON. SZAVAZNI KIZÁRÓLAG A SZEMÉLYAZONOSSÁG, VALAMINT A LAKCÍM VAGY A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLÁSA UTÁN LEHET. TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK 1 SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN AZ EGYIK HELYI HÍRPORTÁL SZERINT. MAGYARORSZÁG ISZLAMIZÁCIÓJÁVAL RIOGATOTT A KDNP ELNÖKE A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FACEBOOK-BEJEGYZÉSÉBEN. SZABÁLYTALANSÁG-BEJELENTÕT INDÍT A MOMENTUM A VÁLASZTÁSOKRA. ÚJRA GYEREKEKKEL FOTÓZKODOTT A KAMPÁNYBAN ORBÁN VIKTOR. KORÁBBAN A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 350 EZER FORINTRA BÍRSÁGOLTA A MINISZTERELNÖKÖT, MERT ÓVODÁSOKKAL FÉNYKÉPEZKEDETT. VOLT BELGA MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG MÁR CSAK FÉL LÁBBAL VAN AZ UNIÓBAN, EZEN VÁLTOZTATHAT A VÁLASZTÁS. 40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN. KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN. KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÓNIAI POLITIKUSOKAT. A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL. FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK. SZEMÉLYAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOSAN KÖZLEKEDÕ IDÕS NÕT TISZABERCELEN. EMBERÖLÉST KÖVETTEK EL KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ESTE, A GYANÚSÍTOTTAT A HELYSZÍNEN ELFOGTÁK. EGY EMBER MEGHALT, TÖBBEN PEDIG MEGSÉRÜLTEK ESZTERGOM KÖZELÉBEN EGY KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN A 117-ES ÚTON. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI KOMÁROM KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN TAPOLCÁN VASÁRNAP DÉLELÕTT.