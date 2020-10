Rekord: Elhunyt 48 krónikus beteg

1423 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 50 180 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48 beteg, így az elhunytak száma 1259 főre emelkedett, 14 905-en pedig már meggyógyultak. Pozitív lett az igazságügyi miniszter koronavírustesztje - ezt Varga Judit a Facebook-oldalán tette közzé. A tárcavezető azt mondta: jelenleg enyhe légúti tünetei vannak, családjával együtt karanténban van és otthonról dolgozik. Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere is elkapta a koronavírust. Mindenki oltassa be magát influenza ellen - ezt tanácsolja a Dél-pesti centrumkórház főorvosa. Szlávik János a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában arra figyelmeztetett: a koronavírus és az influenza együttes jelenléte nagyon súlyos következményekkel járhat. A koronavírus-fertőzési láncok megszakítására is alkalmas lehet a pénteken kezdődő őszi szünet az iskolákban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az M1-en. Úgynevezett antigén gyorsteszteket használnak a mentők az új koronavírus kimutatására, amely 97 százalékos hatékonysággal működik - közölte az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1-en. „A politikai gőg és beképzeltség magasiskolája, amit a DK művel” - így reagált az EMMI parlamenti államtitkára arra, hogy Varju László rablógyilkosnak nevezte a kormányt. A Gyurcsány-párti képviselő ezt azzal indokolta, hogy a Fidesz egyéni haszonszerzésre használja a járványt. Volner János szerint kimeríti a hazaárulás fogalmát a baloldal viselkedése. Az elmúlt egy év után egyre többen látják a fővárosi vezetés cselekvőképtelenségét - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: meredek döntés volt a főpolgármestertől az, hogy még több uniós támogatásért jelentkezett, miközben még a Lánchíd felújítását sem tudták elkezdeni. Tarthatatlan, hogy Zugló és a XV. kerület közötti csömöri úti felüljáró talán 2021 decemberében készül el - fejtette ki Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Láng Zsolt kiemelte: a felújítás tervei 2017-2018-ban elkészültek, az új fővárosi vezetők 2019 decemberében hirdettek győztest. A kivitelező 2020 márciusában vette át a munkát, azzal, hogy 2020 decemberére befejezi a munkát. Ismét a magyar miniszterelnököt bírálta a momentumos Donáth Anna. Az ellenzéki EP-képviselő az Euractiv hírportálon megjelent írásában újfent a magyar demokrácia és a jogállamiság miatt fejezte ki aggodalmát. Kovács Zoltán államtitkár azt mondta, a kormányt nem lepte meg, hogy a balliberális erők újabb hadjáratot indítottak hazánk ellen. Az elmúlt évek költségvetési és pénzügyi makrogazdasági eredményei biztos alapot teremtettek a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Nagy-Britannia új budapesti nagykövetének célja, hogy munkatársaival megőrizze és erősítse az Egyesült Királyság és Magyarország közötti barátságot és együttműködést. Télen a szárazföldi útvonalakon, így a balkáni útvonalon lesz nagyobb az illegális bevándorlók mozgása, mert az időjárás miatt a tengeren nehezebb átjutni - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A magyar kormány 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a követkető két évben Beregszász Vérke folyóval összefüggő ökológiai és városképi problémáinak a megoldásához - jelentette be Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. A koronavírus-járvány miatt nehéz körülmények között, de mégis megtartják Székelyföld Autonómiájának Napját - jelentette be Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Az új szerb kormány megbízatása rövidebb lesz a vártnál, már most biztos, hogy nem fogja kitölteni a mandátumát - jelentette ki a június 21-i választásokat megnyerő Szerb Haladó Pártot vezető Aleksandar Vucic államfő. Újabb iszlamista szervezet felszámolását jelentette be a francia államfő. Emmanuel Macron közölte, a kormány feloszlatja a palesztinbarát Cheikh Yassine közösséget, mert az iszlamista csoport közvetlenül érintett Samuel Paty meggyilkolásában. A világon már 40,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 27,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot a koronavírus-járvány kezelésével megbízott boszniai, illetve montenegrói válságstáb, ugyanis ebben a két, nyugat-balkáni országban a legmagasabb a napi új fertőzöttek száma. Bulgáriában csütörtöktől a szabadban is kötelező lesz a maszkviselés amiatt, hogy az utóbbi időben megugrott az új koronavírusos esetek száma. Felfüggesztenek minden nem feltétlenül szükséges kórházi kezelést a koronavírussal fertőzöttek ellátása érdekében Belgiumban - jelentette be Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter. Az elmúlt 24 órában 20 468 koronavírusos estet tártak fel Franciaországban. A kórházban ápolt súlyos betegek és az elhunytak száma egyre nagyobb ütemben emelkedik az országban. A spanyol kormány jóváhagyta több mint 31,5 millió adag koronavírus elleni védőoltás megvásárlását az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszergyártól - közölte Salvador Illa egészségügyi miniszter. A brit kormány saját hatáskörében elrendelte a legmagasabb koronavírus-készültségi szint életbe léptetését Manchesterben és tágabb környékén is, miután erről nem sikerült a helyi vezetéssel megállapodásra jutni - közölte Boris Johnson miniszterelnök. Izraelben tovább csökken az új koronavírus-fertőzések száma az egy hónapos zárlat után - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. A koronavírus-fertőzés következtében életüket vesztők száma akár a kétszerese is lehet a hivatalos adatoknak Iránban - erről számolt be az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség. Feltehetőleg megfertőződött a koronavírussal több mint száz ember egy esküvőn a hónap elején Mexikóban - közölték a hatóságok. A járványok és háborúk áldozataiért imádkozott Ferenc pápa a nagy vallások képviselőivel a római Capitolium-dombon. A szentatya emellett békét és összefogást sürgetett a világban. December 20-án ismétlik meg Kirgizisztánban a parlamenti választásokat - jelentette be a kirgiz választási bizottság, amely a tömeges tüntetések hatására korábban érvénytelenítette az októberi voksolás eredményét. Az örmény védelmi minisztérium ismét arról adott hírt, hogy a hegyi-karabahi hadsereg lelőtt egy azerbahdzsáni harci repülőgépet, amit Bakuban azonnal tagadtak, de abban egyetértenek a felek, hogy a harcok folytatódnak az enklávéban. Legalább 15 embert agyontapostak a kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány fővárosában pakisztáni vízumra várakozók tömegében - közölték afgán hivatalos források. A kijárási tilalom ellenére körülbelül ezer fős tüntetés volt ismét a nigériai Lagosban, és egy jogvédő szervezet jelentése szerint több résztvevőt megöltek. Életfogytig tartó börtönre ítéltek Szicíliában egy maffiafőnököt, az ország legkeresettebb bűnözőjét, Matteo Messina Denarót, mert részt vett két ügyész, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino 1992-es meggyilkolásában, valamint több más ember megölésében. A kormány továbbra is az áldozatok pártján áll, az elkövetőkkel szemben - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azzal kapcsolatban, hogy a parlament szigorította a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a férfit, aki brutálisan meggyilkolta élettársa szüleit 2018-ban Hódmezővásárhelyen - tájékoztatott a bíróság szóvivője. Átadják csütörtök délután az M3-as metró felújított déli szakaszát, ezután november 6-áig a teljes vonalon járnak a szerelvények. Mávinform: Az ünnep és a háromnapos munkaszünet miatt változik a vasúti közlekedési rend: október 22-én pénteki, 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A Ferencváros 5:1-es vereséget szenvedett az FC Barcelona vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmeinek első játéknapján. A két legfontosabb, az FC Barcelonához köthető sportnapilap szerint a Ferencváros bátran futballozott a katalán sztárcsapat elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen. A DVTK Jegesmedvék csapata 4:1-re kikapott Kassán a szlovák jégkorongliga keddi játéknapján.