Rékasi: Lehet, hogy mi már nem fogunk Magyarországon gyermeket nevelni

A szervezők között van Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament tagja is, a január óta tartott diáktüntetések egyik fő szervezője. A demonstrációt szimbolikus időpontban, 19.56-kor kezdik. A tüntetésre a Facebookon eddig tízezren jelezték, hogy elmennek, és több mint 33 ezren érdeklődnek iránta.

Rékasi Zsigmond aktivista Egyenesen című műsorunkban azt mondta: ha a magyar emberek nem fognak össze a jelenlegi rendszer ellen, akkor egyre lehetetlenebb lesz majd Magyarországon élni.

Lehet, hogy mi már nem fogunk Magyarországon gyereket nevelni vagy itt leélni az életünket, pedig én nagyon szeretném, tényleg nagyon szeretném. És a barátaimmal és az ismerőseimmel is együtt mind, és gondolom, mind, akik itt ülnek, a stúdióban vagy akár a televízió túloldalán, gondolom azért is nézik az adást, de ez egyre lehetetlenebb. És hogyha most az emberek nem állnak ki ez ellen, és tényleg most már a magyarságnak sajnos ez egy tulajdonsága, hogy nagyon sokáig tűr, és csak aztán reagál egyszer. Reagáljunk most, és ténylegesen legyen megint egy összetartó Magyarországunk – mondta a diákaktivista.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!