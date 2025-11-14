Rejtő Jenő-i bohózat Óbudán: A Hír Tv riportere igazította útba a Tisza Párt eltévedt új arcát + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 17:17
| Hír TV
Az "átláthatóság" és a "valódi változás" apostola, Magyar Péter és csapata ma egy óbudai irodaházban demonstrálta, mit is ért pontosan "új politika" alatt: lehúzott redőnyöket, a sajtó elől pánikszerűen menekülő jelölteket és az eseményt biztosító testőröket. A Hír Tv stábja egy Rejtő Jenő-i jelenetbe csöppent, ahol a "projekt" új arcai még a saját fotózásukra sem találtak oda segítség nélkül.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Erről beszélt Sulyok Tamás pénteken, miután a horvát köztársági elnököt fogadta. A magyar államfő részletezte: a két ország között jelenleg is folyamatos és széles körű együttműködés van, különösen a kisebbségek védelme, az energiaellátás, a gazdaság, valamint a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése terén.