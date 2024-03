Rejtett kamerás felvétel buktatta le a baloldal háttéremberét

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet átfogó cikket közölt arról, hogy a magyar baloldal miként úszott meg egy sok száz milliós drogbotrányt.

Még nem lélegezhet fel teljesen a baloldal a Szabó Tímea 2022-es kampányfinanszírozásával kapcsolatban kirobbant botrány ügyében.

Emlékezetes, az Anonymous álarcos alak által pár éve kiszivárogtatott, majd a hatóságnak is átadott felvételek egy részén az hallható, amint a nemrég kirobbant óbudai korrupciós botrányhoz köthető társaság egyik tagja ismerősének elárulja: kokainbizniszből származó pénzből is finanszírozhatták Szabó Tímea párbeszédes politikus 2022-es kampányát.

„Van nálam annyi pénz, hogy ezeket ki tudom, amiket, ugye megy most pont a kampány és ez emészti fel a pénzeket. Ugye csináljuk a Szabó Timinek a kampányát, és azért ott, tudod, szórólapok vannak, újságok, f…szom, minden. (…) Azért tudod, hogy ebben az időszakban kicsit turbulensebb” – hangzott el a felvételen, amin arról is szó esett, hogy honnan, miként érkeznek a kampányfinanszírozáshoz is felhasználható források.

A beszélgetés egyik szereplője ugyanis elmondta, hogy Marbelláról jön a pénz, ám az összegek utaztatása nem egyszerű. Az is kiderült, hogy „kanyaronként” 300-400 millió forintot tudnak behozni az országba.

Ezek után a pénz eredete kerül szóba: "Remélem, nem ilyen drog, vagy akármi cucc – tette fel egyikük a kérdést, amire az volt a válasz, hogy „ne reménykedjél”, majd elhangzott: „nem fegyver az biztos, (…) szerintem kokain”. – Tömbben hozzák be, kilószámra hajóval…"

A fentiek miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) 2022 tavaszán kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával indított eljárást. A Magyar Nemzet úgy tudja, egyik nyomozás sincs már a rendőrségen: előbbi ügyet megszüntették, utóbbi eljárás aktái viszont elképzelhető, hogy más szervezetnél landoltak. Éppen ezért kérdéseket tettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), valamint az ügyészségnek is. Amint válaszolnak, frissítik cikküket.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet