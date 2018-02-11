Rejtélyes ügy: titokzatos luxuskastély épült a Lázár-birtok mellett

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6:30 - ROGÁNKÖTVÉNY-BOTRÁNYT EMLEGET AZ LMP-S DEMETER MÁRTA. VENDÉG: DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP
6:40 - HÁROMSZÁZMILLIÓ FORINT KÖZPÉNZBÕL A MAGYAR ÁLLAM LESZ A LEGNAGYOBB DIVATDIKTÁTOR? VENDÉG: VARGA-DAMM ANDREA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, JOBBIK
8:30 - PERON. VENDÉG: BÁRÁNY BALÁZS, AZ MSZP ELNÖKSÉGI TAGJA
BÛNRÉSZESSÉG MIATT FELJELENTI LÁZÁR JÁNOST A DK AZ ELIOS-ÜGY KAPCSÁN.
TUZSON BENCE: A KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓNAK NINCS ÁLLÁSPONTJA AZ ELIOS-ÜGYRÕL.
VADÁSZKASTÉLY ÉPÜLT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYHEZ TARTOZÓ BATIDAI TANYAVILÁG SZÉLÉN, AZ INGATLANT LÁZÁR CSALÁDI BIRTOKAI VESZIK KÖRÜL.
AZ ÉPÜLETEGYÜTTES NEM AZ Õ, HANEM EGY HELYI ÜGYVÉD NEVÉN VAN, AKI KORÁBBAN LÁZÁR JOGI TANÁCSADÓJA VOLT.
DK: LÁZÁR A KASTÉLYÁBAN SEM FOG TUDNI ELBÚJNI, KASTÉLY HELYETT A BÖRTÖN MAGÁNYA JUT MAJD NEKI.
NEW YORK TIMES: ROHAMOSAN ÉS AGGASZTÓAN ROMLIK A MAGYAR DEMOKRÁCIA ÁLLAPOTA.
KÖZEL 30 EZER BETEG VÁR MÛTÉTRE AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYBEN.
VAN OLYAN KÓRHÁZ, AHOL TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSRE CSAK 2020-RA VAN IDÕPONT.
MEGTARTOTTÁK VASÁRNAP A HORTHY MIKLÓSRA EMLÉKEZÕ ISTENTISZTELETET, TILTAKOZÁSOK KÍSÉRTÉK A RENDEZVÉNYT.
HÉTFÕN KEZDIK KÉZBESÍTENI A VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÕT.
A 7,9 MILLIÓ VÁLASZTÓPOLGÁRNAK LEGKÉSÕBB FEBRUÁR 19-ÉIG POSTÁZZÁK AZ ÉRTESÍTÕT A LAKCÍMÜKRE.
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATOT NYÚJT BE A PARLAMENTBE 3 ELLENZÉKI PÁRT AZÉRT, HOGY NE LEHESSEN UTCÁRA TENNI GYERMEKES CSALÁDOKAT.
LMP: VISSZA KELL ADNI A DEVIZAKÁROSULTAKNAK AZ ÕKET MEGILLETÕ PÉNZT!
RENDÕRÖK FIGYELIK MAJD A CSOMAGOK KI- ÉS BEPAKOLÁSÁT A FERIHEGYEN.
LEZUHANT MOSZKVA KÖZELÉBEN AZ OROSZ LÉGITÁRSASÁG UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉPE, FEDÉLZETÉN 71 EMBERREL, NINCSENEK TÚLÉLÕK.
BRIT LAP - SOROS GYÖRGY: TRAGIKUS HIBA NAGY-BRITANNIA KILÉPÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBÓL.
NASA: A TRUMP-KORMÁNYZAT PRIVATIZÁLNÁ A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁST.
PRÓBAFÚRÁSOKAT AKADÁLYOZTAK MEG TÖRÖK HADIHAJÓK CIPRUS KÖZELÉBEN.
NAPONTA NÉGY ANTISZEMITA BÛNCSELEKMÉNYT REGISZTRÁLTAK TAVALY NÉMETORSZÁGBAN.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK A RASSZIZMUS ELLEN OLASZORSZÁGBAN, EGY KORÁBBI, MIGRÁNSOKAT ÉRT FEGYVERES TÁMADÁS ELLEN.
PHENJANBA SZÓLÓ MEGHÍVÓT ADOTT ÁT A DÉL-KOREAI ELNÖKNEK KIM DZSONGUN HÚGA, AKI ELFOGADTA AZT.
LEZUHANT EGY IZRAELI VADÁSZGÉP, MIKÖZBEN A LÉGIERÕ IRÁNI CÉLPONTOKAT TÁMADOTT SZÍRIÁBAN.
BÁRMILYEN TÁMADÁS ELLEN MEGVÉDI MAGÁT IZRAEL - JELENTETTE KI BENJAMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK.
HAT SZÍRIAI KATONA, ILLETVE SZÖVETSÉGES FEGYVERES HALT MEG IZRAEL SZOMBATI LÉGICSAPÁSAIBAN.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TELJES MÉRTÉKBEN TÁMOGATJA IZRAELT, HOGY MEGVÉDJE MAGÁT A FENYEGETÉSEKTÕL.
TIZENHAT FEGYVERESSEL VÉGZETT AZ EGYIPTOMI HADSEREG A SÍNAI-FÉLSZIGETEN.
MENEKÜLTHULLÁM INDULT MEG KOLUMBIÁBA VENEZUELA FELÕL, A KOLUMBIAI VEZETÉS SZIGORÍTOTT A HATÁRELLENÕRZÉSEN.
BOLÍVIÁBAN LEGKEVESEBB HAT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB TUCATNYIAN MEGSEBESÜLTEK GÁZROBBANÁS MIATT.
LEGALÁBB 18-AN MEGHALTAK, 60-AN MEGSÉRÜLTEK, MIUTÁN OLDALÁRA BORULT EGY BUSZ HONGKONGBAN.
FELTÖRTÉK AZ AUTÓJÁT, ÉS ELVITTÉK A LAPTOPJÁT SZÜCS GÁBOR SZOMBATHELYI MSZP-S POLITIKUSNAK BUDAPESTEN A CHÁZÁR ANDRÁS UTCÁBAN.
VADÁSZBALESETBEN MEGHALT EGY 48 ÉVES HAJTÓ A BÁCS-KISKUN MEGYEI HAJÓSON.
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJA MIATT RIASZTOTTÁK A TÛZOLTÓKAT EGY XII. KERÜLETI LAKÁSHOZ, NÉGY EMBERT KÓRHÁZBA VITTEK.
KIGYULLADT EGY PÉNZTÁRGÉP EGY ÜZLETHELYISÉGBEN, A XI. KERÜLETBEN, ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
ÕRIZETBE VETTEK EGY 25 ÉVES TÁPIÓSZENTMÁRTONI FÉRFIT, AKI EGY VITÁT KÖVETÕEN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSZÚRT EGY MÁSIKAT.
KIGYULLADT EGY MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZ A 24-ES FÕÚTON, MÁTRAHÁZÁNÁL, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
A SZENTENDREI RENDÕRÖK VÁDEMELÉST JAVASOLNAK KÉT FÉRFI ELLEN, AKIK FÛKASZÁT LOPTAK EGY POMÁZI HÁZ TERASZÁRÓL.
HAT KILOGRAMM ARANYAT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK RÖSZKÉN.
ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY NYOMDAÜZEM HENGERMOSÓ HELYISÉGÉBEN A BÉKÉSCSABAI TEVAN ANDOR UTCÁBAN.