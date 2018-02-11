2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

Rejtélyes ügy: titokzatos luxuskastély épült a Lázár-birtok mellett

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2018. február 11., vasárnap 11:25, frissítve: vasárnap 13:18

Impozáns vadászkastélyt húztak fel a közelmúltban a Hódmezővásárhelyhez tartozó batidai tanyavilág szélén.

A szerényen Nagyréti Vendégháznak elnevezett luxusingatlant Lázár János családi birtokai veszik körül. A Magyar Narancs azonban úgy tudja: az említett épületegyüttes nem az ő nevén van, hanem Kulik Jenő hódmezővásárhelyi ügyvédén, akivel Lázár még polgármestersége előtt dolgozott együtt a városházán, később pedig jogi tanácsadója volt. A miniszter korábban azt állította, nincs köze a vadászkastélyhoz, de az tény, hogy Lázár János az áprilisi választást követően visszavonulna saját választókörzetébe.

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Lázár Jánosluxuskastélybatidai tanyavilág

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