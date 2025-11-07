Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rejtélyes ételmérgezés miatt sorra viszik a gyerekeket Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe

2025. november 07., péntek 12:52 | MTI
gyerekek étkezés ételmérgezés intézmények

Több nevelési és oktatási intézményből csütörtök délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel feltehetően ételmérgezés következtében. Eddig 47 gyermeket vittek be az intézet Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórházába.

  • Rejtélyes ételmérgezés miatt sorra viszik a gyerekeket Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet azt közölte péntek délelőtt az MTI-vel, hogy a két intézmény zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak. A betegek infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik - hangsúlyozták.

A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, az intézmény minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez

- írták.

Az intézmény tanácsai szerint a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, mivel a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.

Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos - írták, hozzátéve, hogy könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet követni, amíg a bélrendszer helyre nem áll.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg a tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik.

Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist - hívta fel a figyelmet az intézet.

A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul - áll a közleményben.

MTI

További híreink

Figyelem: 7 biztos jel, hogy a telefonján kémkednek

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

„Minden novemberre összeomlottam, most először nem” – Barbinek Paula élete gyökeresen megváltozott az Ázsia Expressz után

Hiába nyert az FTC, az UEFA a Ludogorecet ünnepli

"Rángatott az építkezés felé" - az utcán támadt rá egy férfi az Operettszínház sztárjára

Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele

„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó

A korábbi magyar kapitány ismét viharos körülmények között távozott, ezúttal a Csíkszeredát hagyta ott

Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

További híreink

Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
2
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
3
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
4
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
7
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
8
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó
9
Orbán Viktor: Egy olyan hátország épült ki, amellyel a Brüsszelből érkező támadásokat is ki lehet védeni + videó
10
A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Új otthonra talált a Maarif Iskola + videó

Új otthonra talált a Maarif Iskola + videó

 A budapesti Hernád utcába költözött a török Maarif Iskola, ahol a felújítás során megőrizték az épület klasszikus szépségét, miközben a legmodernebb tanulási környezetet alakították ki.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!