Rejtély: eltűnt az Action for Democracy honlapja - videó

Megosztás itt:

Action for Democracy

A honlap csaknem egy napig nem volt megtalálható, szerdán azonban már újra elérhetővé vált. ,,Nem félünk kritizálni autoriter vezetőket és tendenciákat, mint Bolsonaro Brazíliában, Orbán Magyarországon vagy Kaczynski Lengyelországban… Támogatunk civil szervezeteket…”

Így nyilatkozott Korányi Dávid az Action for Democracy vezetője az X-en közzétett videóban, amely pár nappal ezelőtt került napvilágra.

,,Ők az ellenzéket támogatják. Ez az elképzelés?” – kérdezi beszélgetőpartnere.

,,Nos, ezt soha nem fogjuk mondani. Nem mondjuk ezt, nem reklámozzuk, de ezek a szervezetek végül is megalapozottan sejthető, hogy az ellenzék kezére játszanak.”

– feleli Korányi, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt. . Ráadásul a közösségi médiában nyilvánosságra hozott videókban az Action for Democracy civil szervezet több vezető tagja is Soros Györgyöt nevezi meg a baloldal legnagyobb támogatójaként.

"Az Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az összellenzéket támogatták, tehát a Mindenki Magyarországát nem fogják támogatni"

- már 2022-ben az összellenzéket támogatta az Action for Democracy. Erről már Márki-Zay Péter beszélt az ATV-ben. A politikus ezzel a baloldali pártok azon állítását is megcáfolta, miszerint nem tudtak a külföldi kampánypénzekről.

Eközben már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálni kezdte az X-en megjelent videófelvételeket - erről beszélt a hivatal elnöke. Lánczi Tamás úgy fogalmazott: igyekeznek beszerezni a teljes felvételeket, és ebből a célból már a kapcsolatfelvétel is megtörtént az illetékes szervekkel.