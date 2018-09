„Régóta a bögyömben volt ez a kommunista hölgy”

2018. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGTÓL EL AKARJÁK VENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT KOSSUTH RÁDIÓ, 180 PERC. ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC. KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: NEM FOGJUK MEGENGEDNI, HOGY ELVEGYÉK MAGYARORSZÁGTÓL A HATÁRÕRIZET JOGÁT! BAKONDI GYÖRGY: MAGYARORSZÁGOT RÁ AKARJÁK KÉNYSZERÍTENI, HOGY SZAKÍTSON MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁVAL M1. A FIDESZ-KDNP MEGALAPÍTJA NÉPESEDÉSPOLITIKAI KABINETJÉT, MELYET NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR VEZET MAJD. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. EGYÁLTALÁN NINCS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA A JUDITH SARGENTINI ÁLTAL JEGYZETT JELENTÉS ELFOGADÁSÁNAK - MAGYAR IDÕK. A DK SZERINT AZOK A HAZAFIAK, AKIK MEGSZAVAZTÁK A SARGENTINI-JELENTÉST. ÚJ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT NYITOTT AZ FORD BUDAPESTEN. KÖZEL 200 MILLIÓ FT-OS EU-S TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL ÚJÍTJÁK FEL ÉS BÕVÍTIK KESZTHELYEN AZ ÉLETFA ÓVODA KÍSÉRLETI UTCAI TAGÓVODÁJÁT. OKTÓBER KÖZEPÉIG LEHET PÁLYÁZNI A CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEK KIALAKÍTÁSÁRA JELENTETTE BE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR. TÖRÖKORSZÁG FELOLDOTTA A MAGYAR SZARVASMARHÁK ÉS JUHOK IMPORTTILALMÁT. AZ LMP A PARLAGFÛ VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEKET VÁR A KORMÁNYTÓL. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK SEGÍTÉSÉÉRT KERESZT NÉPE DÍJJAL TÜNTETTE KI MAGYARORSZÁGOT A BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT NEVÛ AMERIKAI INTÉZET. NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EP NEM FOGJA ELTÛRNI, HA ORBÁN VIKTOR SEMMIBE VESZI A HATALMI FÉKEKET BLOOMBERG. MANFRED WEBER: MAGYARORSZÁGON RENDSZERSZINTÛ VESZÉLY FENYEGETI A JOGÁLLAMISÁGOT. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI NÉMET ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER. 25 OLASZORSZÁGBA TARTÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT MENTETT KI A TENGERBÕL A TUNÉZIAI HADITENGERÉSZET. FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR. A CSEH RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT EGY TERRORAKCIÓRA KÉSZÜLÕ ISZLAMISTÁT - KÖZÖLTE A MLADÁ FRONTA DNES CÍMÛ CSEH NAPILAP. OKTÓBERTÕL DRÁGUL A SÖR SZLOVÁKIÁBAN A KEDVEZÕTLEN IDÕJÁRÁS ÉS A MEGUGRÓ MUNKAERÕ-KÖLTSÉGEK MIATT - ÚJ SZÓ. ELFOGADHATATLANNAK NEVEZTE MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN TÖRTÉNT BRIT MEGGYANÚSÍTÁSÁT DMITRIJ PESZKOV, A KREML SZÓVIVÕJE. SZERGEJ LAVROV: OROSZORSZÁG HAJLANDÓ FELTÉTEL NÉLKÜL FELÚJÍTANI A PÁRBESZÉDET AZ EU-VAL. NÉMET KÜLÜGYMINISZTER: OROSZORSZÁGNAK LATBA KELL VETNIE BEFOLYÁSÁT, HOGY NE LEGYEN HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA IDLÍBBEN. ELÉRTE A PARTOT A FLORENCE HURRIKÁN AZ ÉSZAK-KAROLINAI WRIGHTSVILLE BEACH KÖZELÉBEN. AZ USA KÉT ÁLLAMÁBAN ÖSSZESEN EGYMILLIÓ EMBERT EVAKUÁLTAK A FLORENCE HURRIKÁN MIATT. KÉT PALESZTINT AGYONLÕTTEK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL FOLYÓ ZAVARGÁSOKBAN JEDIÓT AHRANÓT. AUTÓBUSZ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT A 47-ES FÕÚTON DERECSKÉNÉL, HETEN MEGSÉRÜLTEK. VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ BUDAPEST XIV. KERÜLETÉBEN, A JÁRMÛ VEZETÕJE ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT. ÖT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 55-ÖS FÕÚTON DOMASZÉK KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VALÓTLAN SZAKVÉLEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSÁÉRT ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ORVOST SZOLNOKON. KÉT MOTOROS ÜTKÖZÖTT A 760-AS FÕÚTON, HÉVÍZ KÖZELÉBEN, EGYIKÜK ÉLETÉT VESZTETTE, MÁSIKUKAT MENTÕHELIKOPTERREL VITTÉK KÓRHÁZBA. ERDÕS RÉSZBE HAJTOTT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚTON ÚJFEHÉRTÓ ÉS NYÍREGYHÁZA KÖZÖTT, A JÁRMÛ KÉT UTASA SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.