Regisztrációt segítő kampányt indít az Országos Roma Önkormányzat

2680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 381 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 3 millió 266 ezer fő, közülük csaknem 1,4 millióan már a második oltást is megkapták. Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Remélhetőleg folytatódik az elmúlt négy nap javuló tendenciája a járványügyi adatokban - jelentette ki Rusvai Miklós virológus a Kossuth rádióban. Az AstraZeneca és a Jansen vakcinákkal kapcsolatos trombózisos esetekről a szakember azt mondta: a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő fogamzásgátlók esetében sokkal nagyobb a trombózis kockázata. A Fidesz-KDNP telefonos tájékoztató kampányt indít annak érdekében, hogy a magyar emberek ne higgyenek a baloldal elbizonytalanító oltásellenes akcióinak - jelentette be a Fidesz kommunikációs igazgatója Hollik István hangsúlyozta: az elmúlt napokban megerősítést nyert, hogy a baloldal nem hajlandó felhagyni az oltásellenes kampánnyal. Emlékeztetett: a baloldal továbbra sem vonta vissza azt a parlamenti határozati javaslatot, amellyel ellehetetlenítenék a keleti vakcinák használatát. A kormány mindent megtett, hogy az iskolák alsó tagozatai biztonságosan kinyithassanak hétfőn - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A turizmus és vendéglátás újraindítását segítve a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedésének meghosszabbítását, adókönnyítéseket, kedvezményeket javasol a versenyképességi tanács - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Donald Tusk megnyilakozása a Magyarország és Lengyelország demokratikusan megválasztott kormánya és politikai vezető ereje elleni boszorkányüldözés része - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és demokratikus ország legyen, kiáll területi egysége és önállósága mellett, de elvárja, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti közösségek, köztük a magyar közösség jogait - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az uniós tagországok külügyminisztereinek ülését követően közölte: Ukrajnában az elmúlt esztendőkben folyamatosan megsértették a magyar közösség jogait a kultúra, a média, a közigazgatás és az oktatás területén egyaránt. A Fidesz európa tanácsi delegációja csatlakozott az Európa Tanács Európai Konzervatív Frakció és Demokratikus Szövetség nevű frakciójához - közölte Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke Strasbourgban. A világon 141,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 80,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában életbe léptek az enyhítések, 9 régióban a 12-ből kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei, és száz főig engedélyezték a nyilvános összejöveteleket. Horvátországban a helyi lapok szerint káoszba fulladt a kormány oltási programja. Ukrajnában a korábbi napokénál jóval kevesebb, mintegy 6,5 ezer új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma a járvány tavaly tavaszi kezdete óta elérte a 40 ezret. Ezer alá csökkent a napi új igazolt fertőzések száma Csehországban. Tavaly szeptember közepe óta ezek a legalacsonyabb napi adatok - derül ki az egészségügyi minisztérium kimutatásából. Lengyelországban május 10-ig minden felnőtt kap elektronikus beutalót, amely alapján regisztrálhat a koronavírus elleni védőoltásra - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. Emmanuel Macron francia államfő megerősítette, hogy a kórházak még mindig túlterhelt helyzete ellenére sem halasztja el a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának májusra tervezett megkezdését. Belgiumban, a szövetségi kormány múlt heti bejelentése értelmében feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére január végén bevezetett, nem alapvető célból történő beutazások tilalmát. Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában - közölte Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az elmúlt 24 órában négyen haltak meg a járvány következtében. Kijev szerint provokáció volt Olekszandr Szoszonyuk szentpétervári ukrán konzul őrizetbe vétele, amelyet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat tervelt ki - közölte Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes. Oroszország kiutasított húsz cseh diplomatát válaszul arra, hogy előzőleg tizennyolc orosz diplomatát minősítettek nem kívánatos személynek Csehországban. Oroszország keményebben válaszolt diplomatáinak kiutasítására Csehországból, mint ahogy azt a cseh kormány várta - jelentette ki Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes. Az Európai Unió kapcsolatai Oroszországgal nem mutatnak javulást, épp ellenkezőleg, a feszültség több szempontból is fokozódik - jelentette ki Josep Borrell az unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Rabkórházba szállítják át börtönéből Alekszej Navalnij ellenzéki politikust - közölte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Vlagyimir megyei parancsnoksága. A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat segítségével a kínai kormány lehallgathatta a KPN Telecom NV holland távközlési vállalat ügyfeleit, közöttük a holland kormány több tagját - közölte a holland sajtó. Senki sem tud garanciát vállalni Afganisztán jövőjével kapcsolatban az amerikai csapatok távozása után, de az Egyesült Államok odafigyel az országból kiinduló terrorfenyegetésekre - mondta Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. Frontex: Több migrációs útvonalon is nőtt az EU-ba irányuló illegális határátlépések száma. Sikeresen végrehajtotta első tesztrepülését a Marson a NASA Ingenuity helikoptere. Ez volt az első alkalom, hogy ember alkotta eszköz irányított repülést végzett egy másik bolygó felszínén. Leomlott az erdélyi Tacs régi református templomának tornya. 305 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek a tavaly májusban megölt Szilágyi István színművész fia ellen, aki különös kegyetlenséggel végzett édesapjával - közölte a fővárosi főügyész. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy harminc évvel ezelőtti emberölés ügyében, a vád szerint egy valutaváltással foglalkozó jordán férfi megölte szír ismerősét, hogy megszerezze értékeit - közölte a fővárosi főügyész. Összeütközött egy autó egy busszal a 83-as főúton, Győrszemere térségében, a balesetben egy ember meghalt. Amerikai jogsegélyt kért az ügyészség, hogy megtudják, ki áll az ördög ügyvédjének szervere mögött - tudta meg a PestiSracok.hu. Eddig már két személyt is meggyanúsítottak személyes adattal való visszaéléssel, egyikük Czeglédy Csaba, aki ezt megerősítette saját közösségi oldalán. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására a falvak önkormányzatai számára. Életének 91. évében elhunyt Csikai Gyula atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Orbán Viktor miniszterelnök üdvözölte az UEFA azon álláspontját, amely határozottan kiáll az európai Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett. A szabadfogásúak 70 kilogrammos kategóriájában szereplő Antal Dániel kikapott a negyeddöntőben a varsói birkózó Európa-bajnokság nyitónapján. Fucsovics Márton a múlt heti pozíciójához képest egy helyet rontva a 41. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Nem változott az élcsoport a női teniszezők világranglistáján, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea a 105. helyen áll. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 3:0; Budapest Honvéd - MOL Fehérvár 2:3 A Tottenham hivatalosan is megerősítette: menesztették José Mourinho portugál labdarúgóedzőt.