Reggeli kávé mellé: hogyan szúrd ki a kamu híreket, mielőtt felhúzod magad

Valljuk be, a La Repubblica húzása szinte már művészet volt, fogtak egy diplomatikus választ, csavartak rajta egyet, és hopp, máris kész volt a hamis idézet, ami pont beleillett a kívánt narratívába (Orbán vs. Trump). Olyan ez, mint amikor a gyerek azt mondja, megette a spenótot, csak épp a kutya táljában landolt. Ügyes, de meglehetősen átlátszó.

A rossz hír az, hogy ez a technika nem egyedi. A hazai „független-objektív” klónok is előszeretettel alkalmazzák a kontextusból kiragadást, az értelmezés tényként való beállítását és a hangzatos, de félrevezető címeket. A jó hír viszont az, hogy pár egyszerű trükkel Ön is felvértezheti magát a médiabűvészek ellen.

A szakértő fake news szűrője (nem csak reggeli használatra)

Ki mondja és miért? (a gazda hangja). Mielőtt bármit elhisz, tegye fel a kérdést, ki írta ezt? Melyik médium? Kinek az érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt elhiggye? A La Repubblica esetében tudjuk, hová húz a szívük (és a pénztárcájuk). Ha egy hír túl szépen illeszkedik egy ismert politikai narratívába (legyen az bármelyik oldal), legyen gyanakvó! Keresse a mögöttes szándékot!

Az "orr-teszt" (a józan ész szimatol)

Ez a legegyszerűbb. Olvassa el a hírt, és tegye fel a kérdést: ennek van értelme? Logikus? Összhangban van azzal, amit eddig tudtunk a szereplőkről? Valószínű, hogy Orbán Viktor pont Rómában, egy utcai interjúban kritizálná Trumpot, akivel épp találkozni készül? Ha valami „gyanús”, annak általában oka van. Bízzon a megérzéseiben és a józan eszében!

A "mutasd a forrást!" trükk (az eredeti nyomában)

A manipulatív cikkek gyakran hivatkoznak „forrásokra”, de csak ködösen, vagy épp pont a lényeget hagyják ki. Ha egy cikk egy idézetre épül (mint a La Repubblica esete), próbáljon utánanézni az eredeti nyilatkozatnak. Ma már sokszor elérhető a videó, a hanganyag vagy a teljes szöveg. Az összehasonlítás azonnal leleplezi a csúsztatást.

+1 Tipp: a higgadtság pajzsa

A fake news gyakran az érzelmeinkre akar hatni: dühöt, félelmet, felháborodást akar kelteni. Ha érzi, hogy egy hír extrém módon felzaklatja, vegyen egy mély lélegzetet! Lehet, hogy pont ez a cél. A higgadtság és a kritikus távolságtartás a legjobb pajzs az érzelmi manipuláció ellen.

A mélyebb csapda: amikor maguk az alapok hamisak

Azonban a kritikus gondolkodás itt nem állhat meg. A valódi kérdés nem csupán az, hogy igazak-e egyes állítások (például Magyar Péteréi), hanem hogy elfogadhatjuk-e egyáltalán azokat az alapvetéseket (premisszákat), amelyekre ő és a mögötte álló médiatér épít? A józan ész azt diktálja mielőtt vitába szállunk az egyes részletekkel, vizsgáljuk meg az alapokat.

Górcső alá véve ezeket az alapvetéseket – legyen szó a háborúról („aki békét akar, az Putyint támogatja”), a migrációról („a befogadás kötelesség”), vagy épp a nemzeti szuverenitás kérdéséről („az EU mindenek felett”), egyéb hazug mantrák („Orbán lop, diktatúra, nincs jogállam”) – feltűnő az egybeesés azoknak a külföldi érdekcsoportoknak és globalista központoknak az álláspontjával, amelyek ezeket a médiumokat és politikai mozgalmakat támogatják. Vajon véletlen ez az összhang? Vagy arról van szó, hogy maguk az alapvetések torzultak el, mert nem a magyar valóságból és a józan észből, hanem külső elvárásokból táplálkoznak?

Ha elfogadjuk ezeket a kifordított alapvetéseket, akkor már bele is léptünk abba a logikai és morális csapdába, amit számunkra állítottak. A legnagyobb hiba talán nem is az egyes álhírek elhívése, hanem annak a hamis koordináta-rendszernek a kritikátlan elfogadása, amelyet ezek a külföldről támogatott szereplők ránk akarnak erőltetni.

Napindító Üzenet

A mai világban a tisztánlátás szupererő. Ne hagyja, hogy mások írják át a valóságát – se a hírekkel, se a mögöttük rejlő hamis alapvetésekkel! Használja a szemét, az eszét és a belső iránytűjét. Kérdezzen, kételkedjen, ellenőrizzen! Ha így indítja a napot, sokkal nehezebben fogják tudni átverni. Legyen kritikus és szép napja!