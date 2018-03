Rég tudott a kormány az Elios-ügyről Harangozó szerint

2016-ban már vizsgálta a kormány belső ellenőrzési szerve a kalocsai Elios-pályázatot, a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos nyomozás még folyamatban van – ez derült ki Varga Mihály válaszából, amelyet Harangozó Tamásnak küldött írásbeli kérdésre válaszolva.

A szocialista képviselő szerint ez is azt bizonyítja, hogy a kormány már az OLAF-jelentés előtt tudott a pályázat szabálytalanságairól. Az Elios-ügyben létrejött ellenzéki árnyékbizottság egyébként ma megpróbált bemenni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, hogy megnézhessék az Eliosszal kapcsolatos iratokat, hogy kiderüljön, ki döntött arról, hogy a pályázati kiírást az utolsó pillanatban módosítsák.

A delegációt csak a tárca sajtósa fogadta, aki kampányfogásnak nevezte az ellenzéki akciót.