Rég nem látott magasságban a házasságkötések száma

Magyarországnak az az érdeke, hogy Törökország Szíria felé nyissa ki a kapukat a migránsok előtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Most úgy tűnik, hogy az ellenzék akár le is győzheti a Fideszt 2022-ben, ám ettől még ez a konglomerátum nem kormányképes - jelentette ki Schiffer András, a Lehet Más a Politika egyik alapítója és egykori társelnöke a Magyar Nemzetnek. Több milliárdos többlettel adták át önkormányzataikat a Fidesz-KDNP vezette fővárosi kerületek. A leköszönő polgármesterek közösségi oldalaikon számoltak be a pénzügyi egyenlegről. Újabb ügyben kérte a DK-s Varjú László mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész. Polt Péter az MTVA székházában történtek miatt fordult ismét az Országgyűlés elnökéhez. Belebukott a Kispesti botrányba Lackner Csaba. Az MSZP elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy a szocialisták elnökségének döntése alapján felszólítják Lacknert, hogy adja vissza mandátumát legkésőbb ma délig. Budapest XXI. kerületét az olimpiai pályázat leállítása miatt milliárdos károk érték, ha az atlétikai vb-re tervezett stadion és hozzá kapcsolódó beruházások is kútba esnek, hasonló veszteségeket szenved a kerület és a főváros is - mondta Borbély Lénárd. Csepel újraválasztott kormánypárti polgármestere A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában hangsúlyozta: az ellenzéknek óriási felelőssége lesz a jövőben, a mindenre nemet mondás politikája nem tartható. Európa legjobb középületének járó díját nyerte el a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza, és a beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült. Közel kétszázmillió forint értékben, csaknem hét kilométeres kerékpáros utat alakítanak ki Szigetváron - közölte a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatal. Megbukott a bevándorláspárti liberálisok és szocialisták javaslata az Európai Parlamentben, azt akarták elérni, hogy az unió hatékonyabban lépjen fel a Földközi tengeren a migránsmentés előmozdításáért - közölte Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője a Hír Televíziónak azt mondta: ez az őrült elképzelés meghívóként szolgált volna több millió Európába vágyó illegális bevándorló számára. A terrorizmus elleni küzdelem leghatékonyabb módja az illegális migráció felszámolása - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tiranában. Magyarország továbbra is mindent megtesz az EU bővítéséért - jelentette ki Szijjártó Péter Albániában. Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé. Hétfőn előrehozott parlamenti választás kiírását kezdeményezi az alsóházban a brit kormány - jelentette be Jacob Rees-Mogg, a kormány parlamenti tevékenységének összehangolásáért felelős kabinetminisztere. Boris Johnson brit miniszterelnök utalást tett arra, hogy előrehozott parlamenti választások kiírásának kezdeményezését tervezi december 12-ére. A szíriai kurd fegyveresek megkezdték a visszavonulást a török határ közeléből a Moszkva és Ankara között létrejött megállapodás nyomán - jelentette be Szergej Versinyin orosz külügyminiszter-helyettes. A kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők nevű katonai szövetség közölte: Törökország és szíriai szövetségesei támadást indítottak három falu ellen Haszeke közelében. Megölték a nyugat-afganisztáni Bádgesz tartomány rendőrfőnökét, amikor látogatást tett Kabul nyugati részén – a hatóságok szerint célzott merényletet követtek el. A Wizz Air olaszországi járatainál is késések, fennakadások lehetnek, miután Rómában általános sztrájkot tartanak, és az ENAC olasz légiforgalmi irányító szolgálat is 13 és 17 óra között munkabeszüntetésre készül. Hárman életüket vesztették Dél-Franciaországban az elmúlt napok özönvízszerű esőzésében. Újabb 9 agyonlőtt férfi holttestére bukkantak Mexikóban, ezúttal az ország déli részén - vélhetően bandaharcban vesztették életüket. Több mint 200 ezren maradtak áram nélkül az észak-kaliforniai San Francisco környékén, ahol a szárazság miatt ismét tűzvészek pusztítanak. Jogerősen 3 év, illetve 2 év 6 hónap börtönre ítélt a Szegedi Törvényszék a Human Operator Zrt. ügyében három olyan vádlottat, aki beismerte bűnösségét és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötött. A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 személlyel szemben. Lovas kocsi ütközött teherautóval Segesd külterületén, egy ember a helyszínen meghalt, négyen megsérültek - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Szombaton lezárják a Lánchidat a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt - 7 és 19 óra között csak a gyalogosok használhatják a hidat, az autó- és buszforgalom szünetel, a buszok módosított útvonalon közlekednek. Labdarúgó Európa-liga: CSZKA Moszkva (orosz) – Ferencváros 0:1 A magyar férfi válogatott győzelemmel, a női döntetlennel rajtolt a georgiai Batumiban zajló 22. sakkcsapat Európa-bajnokságán. Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - Fenerbahce (török) 62:60 Boros Viktória és Polgár Mirjam is ezüstéremet szerzett a juniorkorú és U23-as súlyemelők bukaresti Európa-bajnokságán. Hosszú Katinka és a Nemzetközi Úszóliga budapesti állomására érkezett további három világsztár együtt úszott a ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola diákjaival. A 2020-as tokiói olimpia szervezőbizottsága hajnali három órára tenné a maratoni versenyszám rajtját a jövő nyári játékokon.