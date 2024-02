Reakciók Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédére

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc állítása szerint sok pozitív eredményt értek el, azonban voltak hibák. Ezeket elismerik, de szerinte a kormányban nem hibák, hanem bűnök vannak. Akkor se működünk együtt azokkal akik valakik szerint másfél évtizede követtek el hibákat, van aki a bűnt választja mert nem tudja elnézni az egykori hibákat?, tette fel a kérdést a DK elnök. A Mandiner főszerkesztő-helyettese szerint azért érdemes megemlékezni a 15 évvel ezelőtti úgynevezett hibákról is.

Kacsoh Dániel a Mandiner főszerkesztő-helyettese így látta Gyurcsány Ferenc évértékelőjét.

"Akkor válságos időkben neki miniszterelnökként kellett beszélnie és egészen más következményei voltak azoknak a válságoknak. Megszorítások, fizetések elvétele, nyugdíjak csonkítása, foglalkoztatás bezuhanása. Most ilyen tapasztalatai nincsenek a magyar embereknek - ja és ne is beszéljünk a deviza hitelekről - tehát igencsak mi azért emlékezzünk meg a 15 év előtti hibákról. A bukott kormányfő évértékelőben hangsúlyozta a kegyelmi ügyből fakadó botrányt is. Szerinte a miniszterelnök a becstelenség első számú felelőse." Kacsoh Dániel hozzátette: "Gyurcsány Ferenc beszédében megfenyegette a történelmi egyházakat és felidézte, hogy kormányzása idején több milliárdos kárt okozott az egyházi intézményeknek."

Megadja Gábor, eszmetörténész: "Csak hibácskákat követtek el tehát az ő felelősségük az azért megkérdőjelezhető, ők nem vállalták a felelősséget abban amiben közvetlenül felelősséggel tartoztak, itt meg mindenki vállalta aki közvetetten tartozott felelősséggel az is. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, hogy ádáz politikai küzdelem zajlik az országban, sőt történelmi értelemben is szemben állnak a kormánnyal."

Szamosi Tímea, publicista: "Pici, apró zászlóra ott felhívnám a figyelmét a 12 kis csillagra az Európai Unió zászlaján ugye Szűz Mária koronájának a 12 csillaga merthogy az Európai Uniót is a kereszténység szellemiségének a jegyében hozták létre. Nem hiába mondta az egyik alapító atya, hogy az Európai Unió vagy keresztény lesz vagy nem lesz ő most ebbe szállt bele páros lábbal."